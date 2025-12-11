Raviennakko: Curtis Loew hakee torstaina Turussa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan – ”Ajan ainakin jonkun matkaa eteenpäin”

Torstai-iltana ravataan Turun Metsämäessä. T5-pelin toiseksi suurimmat peliprosentit on kerännyt toisessa kohteessa starttaava Curtis Loew. Risto Väreen treenaama 3-vuotias ruuna vetäytyi heinäkuussa tauolle, mutta on palannut entistä ehompana radoille. Tauon jälkeen se ravasi marraskuussa kaksi peräkkäistä keulavoittoa.Torstaina se havittelee jatkoa orastavalle voittoputkelleen.”Kaiken pitäisi olla kunnossa. En minä ainakaan ole huomannut mitään vaivaa tai vikaa. Treenit ovat sujuneet hyvin”, Väre raportoi. ”Kesällä hevonen ei ollut vielä valmis, minkä takia pidettiin taukoa. Se on oma hevonen, niin saa rauhassa edetä sen kanssa.”Curtis Loewin peliprosentit on juttua kirjoitettaessa 51 (tilanne torstaina klo 15.30). Suosikin pahimmiksi uhkaajiksi ennakoidaan radoilta 1–4 starttaavia Mr Venividiviciä, Pop Up Shadea, Uzi XO:ta ja Ineverheardofyouta. Curtis Loew starttaa 2100 metrin tasoitusajoon juoksuradalta numerolla kuusi.”Onhan siinä kavereita, ei siellä yksin saa mennä”, itse valmennettavaansa ohjastava Väre velmuilee. ”Ainakin sen puolesta on hyvä sauma menestykseen, että hevosella on kaikki kunnossa. Curtis Loew menee miltä paikalta vain ja jaksaa mennä. Lisäksi se lähtee voltista hyvin. Ajan ainakin jonkun matkaa eteenpäin ja katson, minkä paikan saan.”Curtis Loew on voittanut seitsemästä startistaan neljä. Viime kisassa se pinkoi uudeksi ennätyksekseen 15,7ke. Edelliset startit ovat menneet sen verran hyvin, että varustemuutoksiin ei ole syytä. Vain balanssia viilataan.”Otan edestä hokit pois”, Väre sanoo.