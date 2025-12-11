Risto Väreen ajama Curtis Loew voitti vajaa kuukausi sitten 43-kertoimisena yllättäjänä. Torstai-iltana se on lähtönsä suuri suosikki.
Ravit

Raviennakko: Curtis Loew hakee torstaina Turussa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan – ”Ajan ainakin jonkun matkaa eteenpäin”

Curtis Loew on jälleen lähellä keulavoittoa.
Risto Väre
Turun ravit
Curtis Loew

