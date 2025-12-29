Raviennakko: Martti Aikiolla kaksi menestyssaumaa Euronelkun avauskohteessa – ”Ihan hyvin ne voivat olla ihan kärjessä”

Maanantai-illan pääpelinä toimii Euronelkku, joka käynnistyy kuudennesta lähdöstä.Euronelkun avauskohteen suosikiksi on maanantai-iltapäivänä luotettu Martti Aikion valmentama Loisto-Apassi. Kolmatta peräkkäistä voittoaan hakeva ruuna starttaa enintään 6600 euroa tienanneiden kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajoon 40 metrin takamatkalta.Loisto-Apassi kilpaili viimeksi reilut kolme viikkoa sitten Rovaniemellä. Silloin vastassa olleista neljästä hevosesta kaikki ovat mukana myös maanantain kisassa.”Loisto-Apassi on tuntunut aivan hyvältä. Se tuntuu terveeltä ja on hyvällä mallilla. Uskoisin, että se on samanlainen kuin tähänkin asti. Täytyy kuitenkin muistaa, että kun ottaa kaksi tolppaa, voittosumma nousee. Samat hevoset ovat vastassa, mutta eri asetelmat. Juosta pitää”, Aikio sanoo.Tarkennuksena kerrottakoon, että viimeksikin Loisto-Apassilla oli saman verran takamatkaa maanantain vastustajiin. Toissa kerralla asetelmat olivat tosin hyvin erilaiset, kun esimerkiksi maanantain lähdön kakkossuosikki Jerry Cotton starttasi 20 metriä Loisto-Apassin perästä, ja nyt asetelmat ovat kääntyneet päälaelleen.”Ihan hyvä Loisto-Apassi oli viimeistelyissäkin, ja se tuntuu iloiselta. Mielestäni se on ehkä ykköshevosemme tähän. Pidän sitä vähän parempana kuin Lensiä. Kun katsoo ennätystä, eihän se siltä näytä kun Loisto-Apassin ennätys on pari sekuntia hitaampi kuin Lensillä, mutta jotenkin Loisto-Apassi on koko ajan tuntunut paremmalta. Samoja hevosia vastaan ne ovat juosseet, joten ihan hyvin ne voivat olla ihan kärjessä.”Aikion toinen hevonen on jo hänen aiemmin mainitsema Lensi, joka starttaa 20 metrin etumatkalta tallikaveriinsa nähden. Lensi kilpaili viimeksi puolitoista viikkoa sitten Oulussa ja paranteli ennätystään lukemiin 33,4ke.”Lensi oli viimeksi Oulussa ihan hyvä. Siellä oli tälle hevoselle sopiva rata. Hevonen on tuntunut samalta harjoituksissa kuin ennen edellistä kisaa. Se on kuitenkin vähän sellainen painaja välillä, että mikä päivä sille sattuu? Olisi tärkeää saada se pysymään rauhallisena, kun sille meinaa kertyä painetta pyttyyn. Viime startin jälkeen hevosta ei ole paljon treenattu, koska lähdöt ovat kovia, niin pitää niiden antaa palautuakin.”