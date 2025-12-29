Martti Aikio (kuvassa) ohjastaa maanantaina itse Lensiä. Loisto-Apassin rattailla jatkaa Aarne Ranta.
Martti Aikio (kuvassa) ohjastaa maanantaina itse Lensiä. Loisto-Apassin rattailla jatkaa Aarne Ranta.Kuva: Jari Piirala
Ravit

Raviennakko: Martti Aikiolla kaksi menestyssaumaa Euronelkun avauskohteessa – ”Ihan hyvin ne voivat olla ihan kärjessä”

Vuoden viimeinen Euronelkku-kierros ravataan tänään maanantaina Rovaniemellä.
