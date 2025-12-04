Raviennakko: Teknon tahtiin Jokimaalla – ”Se on fifty-sixty-hevonen”

Torstai-illan ravien estradina toimii Lahden Jokimaan rata. T5-pelin kannalta yksi ehdottomia avainhevosia on Antti Veteläisen valmentama Tekno Grand. 4-vuotias ruuna on kilpaillut Suomessa vasta kolmesti: kerran Antti Ojanperän käsistä ja kahdesti nykyiseltä treenariltaan.Tekno Grandin ensimmäinen startti Veteläiseltä käsin meni vielä hevoseen tutustuessa ja oikeita varusteita hakiessa.Ruunan viimeisin suoritus oli jo varsin mainio, kun se lopetteli 23-vauhtia ja voitti ylivoimaisesti. Onnistumisesta huolimatta Veteläinen varoittaa, että kaikki ei aina suju Tekno Grandin kanssa kuin elokuvissa.”Hyvä kuva siitä on syntynyt, mutta se on itse itsensä pahin vastustaja. Kilpailutilanne jännittää sitä, siksi se minulle tulikin, että se pääsee rataympäristöön ja hevonen oppisi, ettei radalla ole mitään hätää”, Veteläinen sanoo. ”Sanon, että se on fifty-sixty-hevonen. On ihan tuurissaan, millä askellajilla se lähtee. Normaalina ollessaan se ei häviä kenellekään juoksemalla, mutta on mysteeri, mikä vaihde automaattilaatikosta napsahtaa, kun hevosen kääntää.”Viime kerralle oli löydetty jo hevoselle sopivat varusteet, joten niitä ei lähdetä muuttamaan torstain kisaan.”Tänään lämmitän hevosen jo kotona. Ravipaikalla ajetaan sitten kilpaa”, Veteläinen kertoo ainoasta muutoksesta.Samassa lähdössä Tekno Grandin kanssa kilpailee toinenkin Veteläisen valmennettava: 20 metrin takamatkalta starttaava Vahvistus. Se saa rattailleen valtakunnan ykkösohjastajan Santtu Raitalan.Kuskipuolen vahvistus ei ole kuitenkaan syy siihen, miksi Veteläinen uskoo Vahvistuksen ravaavan torstai-iltana, vaikka taulussa on kolme peräkkäistä laukkamerkintää.”Se sai pitää ihan suunnitellun tauon. Aina kun se on tauolta tullut, sillä on vähän dieselmäinen kone, että karstaa tahtoo olla paljon. Nyt sillä on muutama startti kropassa, niin se alkanee löytämään normaalia virettä. Viimeksi se teki vähän tekemällä laukan ensimmäiseen kurviin. Kun ajelin kellon kanssa laukan jälkeen, kellotukset miellyttivät minua.”.Tekno Grand ja Vahvistus kilpailevat illan viidennessä lähdössä, joka toimii T5-pelin kakkoskohteena. Heti seuraavassa lähdössä Veteläisen tallista kilpailee takarivistä starttaava Dollar Combo, joka palasi reilu viikko sitten lähes puolen vuoden paussilta. Sen menestys olisi myös valmentajalle iso yllätys toisin kuin Tekno Grandin tai Vahvistuksen.”Se piti sairaspaussia kesän ja syksyn ajan. Siltä operoitiin kurkku. Ennen edellistä starttia oli treenattu vain viitisen viikkoa, niin se tuli ehkä vähän liian äkkiä. Dollar Combo on sellainen hevonen, joka vaatii muutaman startin kroppaansa, koska on tosi laiska treenaamaan. Tänään se ei vielä pärjää, mutta kun se saa vielä pari tai kolme starttia alle, sitä kannattaa alkaa varomaan.”Veteläisen tallista Lahteen matkaavan kvartetin täydentää illan kolmannessa lähdössä kilpaileva Green Lee. Se palasi Dollar Combon tavoin viime viikon tiistaina useamman kuukauden tauolta.”Green Lee tuli paluustarttiin tosi maltillisin viimeistelyin. Se näytti vielä viimeisen kurvin lopussa hyvältä, mutta sitten tauko näkyi viimeisellä sadalla metrillä. Kroppa löi jumiin ja tuli pieni puutuminen. Uskon, että se petraa aika lailla”, Veteläinen vinkkaa.