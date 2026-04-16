Raviennakko: Viime syksyn Kriterium-finalisti avaa nelivuotiskautensa Kaustisella – ”Varmaan aika lähelle kärkeä nousee”

Talven ravittomat torstait ovat päättyneet ja kotimaassa ravataan jälleen viikon jokaisena päivänä. Kevään ensimmäiset torstairavit ajetaan Kaustisella.Illan Toto5-kierrosta värittävät useat tauolta palaavat hevoset, jotka kuuluvat tauosta huolimatta heti pelihevosiin. Kari Lehtonen tuo Kaustiselle neljä hevosta. Näistä kolme kilpailee T5-lähdöissä, ja koko trio palaa tauolta.Toto5-pelin avauskohteena ajetaan enintään 13 500 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajo. Siihen Lehtosen tallista osallistuu viime syksyn Kriterium-finalisti Expanse’s Beauty. Tauosta ja piippuhyllyn lähtöpaikasta huolimatta se on luotettu kohteen kakkossuosikiksi.”Ihan hyvin on talvi mennyt. Expanse’s Beauty on treenannut hyvin ja tuntuu olevan kunnossa. Ainoa, että ensimmäisten kiimojen aikaan tamma on ollut tässä kotona aika laiska. Se ei kuitenkaan yleensä ole startissa haitannut”, Lehtonen kertoo.Yhden poisjäännin myötä Expanse’s Beauty starttaa radalta 11.”Santtu varmaan löytää tammalle oikeat juoksulinjat. Jos se pääsee 4–6 sakkiin matkan aikana, se tulee pätkän kovaa. Expanse’s Beauty on melkein parempi selästä kuin keulasta. Kyllä se varmaan aika lähelle kärkeä nousee.”Lehtonen näkee lähtökohdat nelivuotiskauteen hyvänä. Hän harmittelee, että Kriterium-finaali meni penkin alle, koska tamma oli kipeä tuossa startissa. Valmentaja sanoo sairastumisen vaikuttaneen osaltaan myös syksyn vaisumpiin suorituksiin.”Nyt se on treenannut hyvin ja tuntuu vahvalta. Uskon, että Expanse’s Beauty on mennyt talven aikana eteenpäin. Avausstarttiin laitetaan vetopallot, minkä uskon tuovan herkkyyttä. Viime vuonna korvat olivat aina kiinni.”Illan kuudennessa lähdössä ja T5-pelin kolmannessa kohteessa Lehtosen tallista kilpailee kaksi hevosta. Niin ikään nelivuotiskautensa avaava Pactolus starttaa viitosradalta. Viime syksynä Kriterium Consolationin voittanut ori on kohteen selvä suosikki.”Talvi on mennyt tosi hyvin. Sitä on paljon treenattu. Uskon suvunkin puolesta hevosen parantavan iän myötä. Pactolus tuntuu tällä hetkellä hyvältä ja se lähtee kovaa. Santtu (Raitala) voisi päästä keulaan, ja silloin Pactolus on liki voittoa. Sen pitäisi olla terävä ja hyvässä kunnossa”, Lehtonen sanoo.Pactoluksen kanssa samassa lähdössä kilpailee myös Scorchio. Sen edellisestä startista on vierähtänyt kaksi ja puoli kuukautta. Ruuna starttaa yhden poisjäännin myötä kymppiradalta.”Se on varmasti mennyt taas eteenpäin. Scorchio pystyy parhaimmillaan kolmen joukkoon tuoltakin paikalta. Se on vähän tasainen lähtijä, että pitäisi olla aina lähtöpaikka sisempää, että se pysyisi paremmin mukana kiihdytyksessä. Se on kuitenkin oppinut paremmin lähtemään.”Ennen Toto5-kohteita Lehtosen valmennettavista starttaa Queen Jennifer. Pelkkiä totosijoja urallaan napsinut nelivuotias kilpailee viime kisan tavoin ilman kaikkia kenkiä.”Se lähtee hyvin voltista. Santtu varmasti yrittää sinne sisäradalle. Tamma on nyt suoristunut, kun on pistetty pääaisaa. Queen Jennifer teki hyvän juoksun viimeksi, mutta ulkoratoja oli hankala kiriä. Luulen, että se pystyy menemään voltista 16:n pintaan. Kengättömyys auttaa sitä, kun se on matalaliikkeinen hevonen. Olen luottavainen, että se on kolmen joukossa, eikä voittokaan yllättäisi.”