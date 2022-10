Let´s Get It Up oli selityksittä paras JTT-finaalissa. Kuva: Anu Leppänen

Raviviikko Raviraportti: Lennistä Jokimaan kirkkain tähti Lahti 15.10.: Jokimaan tasokkaat lauantairavit huipentuivat Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin, jossa parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä.