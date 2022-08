Jukka Torvisen ajama Quite So Yanky palasi pitkästä aikaa voittokantaan. Se runttasi lopussa niin ikään hyvän juoksun tehneen Free From Finesin edelle. Kuva: Satu Pitkänen

Raviviikko Raviraportti: Luumäelle tuplat – Sheikille Fritz Buttenhoffin Malja-ajo Lappeen sunnuntairaveissa menestyivät parhaiten luumäkeläinen Riina Pisto kahdella voitolla valmentajana ja Jukka Torvinen neljällä ykkössijalla ohjastajana.