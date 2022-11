Manny Muscle palasi hienossa kunnossa tauolta. Hienossa kunnossa on myös muut Juho Ihamuotilan valmennettavat, sillä kolmesta viime kisasta on yhtä monta voittoa. Koko kuluvan vuoden aikana talliin on osunut 29 ykköstä. Kuva: Pekka Salonen

Raviviikko Raviraportti: Manny Muscle suoraan tauoltakin omaa luokkaansa – Deep Blue Font kiitti nappireissusta Vermon keskiviikkoraveissa laatu korvasi määrän.