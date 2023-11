Raviraportti Seinäjoki: Riemukas onnistuminen lupaa paljon Kasvattajakruunuun – ”Parasta tähän mennessä nähtyä”

Callela Xplosionin omistajat saivat tuulettaa riehakkaasti Kasvattajakruunun alkuerän loppumetreillä. Ponnekkaasti esiintynyt tamma pesi monta kovaa ikäluokkatammaa, ja millä esityksellä. Kolmannen radan kautta 13,5-avauksessa edennyt Tommi Ala-Nikkolan suojatti sai matkalla vetoapua, mutta osoitti lopussa hienoa kilpailupäätä torjuttuaan 600 metrin kirin päätteeksi Christine L Gardenin ohitusyrityksen.

”Nyt oli ehkä parasta callelaxplosinia, mitä on tähän mennessä nähty. Ihan mahtavaa”, Ala-Nikkola tunnelmoi ratahaastattelussa tuoreeltaan onnistumisen jälkeen. ”Tämä oli tamman ensimmäinen autolähtö. Se lähti ihan kiihkeästi siivekkeestä ja saatiin vetoapua. Enkä olisi halunnut ajaakaan johtavan viereltä – varsinkaan näitä ikäluokkatähtiä vastaan.”

Startti oli tammalupauksen kuudes ja voitto uran neljäs. Ainoa epäonnistuminen tuli Kymenlaakso-ajon karsinnassa.

”Sen jälkeen tammalle ehdittiin tehdä pienet huollotkin. Hevonen oli nyt jollain lailla huomattavasti parempi kaarteisiin kuin Kouvolassa, enkä tiedä oliko sitten varustemuutoksesta (pääaisa) johtuvaa, vai mistä oli kiinni. Kouvolassa sillä oli kaarteisiin meneminen hirmu vaikeaa jo lämmityksessä, ja ehkä siitä johtuen tamma kävi pikkuisen kuumanakin.”

Sekä 3- että 4-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaalit juostaan Callela Xplosionin kotiradalla joulukuun toinen päivä. Välierät ovat edessä viikkoa aiemmin Turun Metsämäessä.

”Nyt on kiva lähteä Turkuun. Tämän hevosen kanssa on ollut kovat haaveet tähänkin asti. Se on aina hankalaa saada ne realisoitumaan, kun muillakin on juoksijoita ja kaiken pitää onnistua. Vaikka en ole voittanut mitään hirmulähtöjä, ymmärrän kun saan ajaa hyvällä hevosella”, Ala-Nikkola ruoti.

Oriiden ja ruunien alkuerän paras oli Magical Prince. Pekka Korven suojatti oli ponneton Kriteriumissa, mutta sen jälkeen oriin suunta on ollut oikea. Alkuerävoitto irtosi vahvoin ottein keulahevosen rinnalta.

Kahta starttihevosta tätä nykyä laitteleva Jukka Lahtinen ajoi tyylikkään ykkössijan keskikesällä Ruotsista hankkimallaan Manuzio Hanoverilla keulahevosen rinnalta. Hannu Hietanen avasi vaikeaksi äityneen T5-rivin kahdella voitolla. Ensin Tiina Koskisen valmentama King Of The North eteni toisesta ulkoa 11,5-lopetuksessa kärkeen. Satakunta-ajossa toiseksi yltäneen Jamesin viikko täydentyi Seinäjoen nappitehtävässä voitolla, joka oli 4-vuotiaalle uran toinen.