Raviraportti Tampere: Vanhan herran etsikkoaika koitti – ”Herää vasta täällä henkiin”

Teivon kova voltti oli ennakkoon Mandela Zonin ja Payetin välinen koitos. Toista rataa peräkkäin edenneestä kaksikosta Reima Kuislan suojatti alkoi osoittaa hyytymisen merkkejä jo takasuoralla, eikä ori vastannut Ari Moilasen kehoituksiin.

Näin ollen Juha Utala sai kierrettyä sen Payetin kanssa helposti, ja ruutia riitti maalisuoran taistoon. Toiseen peräkkäiseen täysosumaan yltänyt ruuna veti pisimmän korren Justice Åsia ja pitkään johtanutta Dartboardia vastaan.

”Saatiin matkalla paras mahdollinen paikka ja katsottiin vain, paljonko meidän veturissa oli ruutia jäljellä. Takasuoralla alkoi tuntua siltä, että siellä on kivet kupissa. Payet suoritti hienosti ja voitti helposti”, Juha Utala kuvaili taiston tauottua.

Utalan isoin huolenaihe oli lähdön viivästyminen, mikä toi Payetiin ylimääräistäkin virtaa.

”Lähtöä kun alettiin veivata, tuollainen rauhallinen vanha herrakin alkoi innostua siitä. Kun päästiin ravia liikkeelle, se oli hyvin.”

Runsas vuosi sitten Ruotsista Utalan talliin saapunut Payet on voittanut kahdesti Suomessa kultadivisioonatasollakin. Teräkunnon taas löydyttyä, on 9-vuotiaaksi kääntyvä ruuna jälleen valmis lauantaikarkeloihin.

”Tämä on sellainen oman itsensä herra ja tekee tarvittavan oikeassa paikassa. Se on vekkuli kaveri, eikä voisi kotona kuvitellakaan, että täällä podiumilla pullistellaan. Kun tulee oikea paikka, sitten se vasta herää henkiin. Hieno hevonen”, treenari kehaisi.

Kristian Lellan suojatit ylsivät kotiradalla kahteen voittoon sekä yhteen kolmossijaan. Vasta 3-vuotiskauden lopulla aloitelleen Real Timen kanssa Lellan toiveet siintävät tulevaisuudessa, mutta tiistaina irronnut uran avausvoitto antoi ainakin katetta odotuksille. Syksyn mittaan ailahdellut Let Her Go käytti selkäjuoksun jälkeen tilaisuutensa ja kiri ohi vetoapunsa Leemark’s Icyn.

Real Timen ykkössijan ajanut Antti Veteläinen vietti hänkin kahden voiton iltaa. Oman tallin Wille’s Shaman saavutti keulasoolonsa myötä pitkään hakemansa uran avausvoiton.