Renginruusua juhlittiin Toto75-voittajana Kaustisella. Viisivuotiaana lahjansa näyttänyt ori kilpailu ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Heikki Mikkonen on hevosen valmentaja ja ohjasti sitä.
Renginruusua juhlittiin Toto75-voittajana Kaustisella. Viisivuotiaana lahjansa näyttänyt ori kilpailu ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Heikki Mikkonen on hevosen valmentaja ja ohjasti sitä.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Renginruusu teki näyttävän paluun, Goodwin Zet dominoi huipputuloksella

Kaustisen päälähtönä juostiin Festivaali-ajo, mutta ennen sitä lahjakkaan Renginruusun paluuta radoille odotettiin erityisellä mielenkiinnolla.
Julkaistu
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