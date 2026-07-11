Renginruusu teki näyttävän paluun, Goodwin Zet dominoi huipputuloksella

Heikki Mikkosen valmentama ja ohjastama Renginruusu lähti kahden hevosen paalulta vetämään reipasta. Se lisäsi päätöskierroksen alkaessa entisestään vauhtia. Ori kesti yli vuoden tauolta hienosti ykkösenä.Voiton jälkeen hevosella on urallaan kahdeksan starttia ja seitsemän napakymppiä."Renginruusu oli mahtavan hyvä", Heikki Mikkonen kommentoi. "Jonkunlainen luottamus pitää olla, kun vuoden tauolta lauantain lähtöön ilmoittaa hevosen. Minulla oli siihen kova luotto. Uusinta ei parantanut meidän osakkeita, ja Renginruusu kävi aika kuumana. Startissa se oli ohjilla ensimmäisellä kierroksella. Ainoa, mistä olin vähän huolissaan oli, että painaako hevonen liikaa. Hyvin se kuitenkin jaksoi."Iltapäivän päälähtönä ajettiin perinteinen Festivaali-ajo. Se oli Antti Ojanperän tallin juhlaa, sillä Goodwin Zet piti keulapaikalta muut vaivattomasti takanaan. Santtu Raitalan ajokki kirjasi pikamatkalla autolähdössä tuloksen 11,0.Varaa jäi ohjastajan mukaan reilusti.. "Goodwin Zet lähti kovaa liikkeelle, ja pääsimme aika lailla heti ensimmäisten kymmenien metrien aikana keulapaikalle. Sen jälkeen meidät tehtävä oli katsella, mitä tapahtuu kiihdytyksessä. Tavoitteena oli vain pysyä kärkipaikalla. Goodwin Zet tykkää tasaisesta vauhdista ja se pitää itse huolen siitä, että vauhti pysyy sopivan reippaana. Hevonen tuli maaliin hyvällä sykkeellä", Raitala kiitteli.Matti Nisosen valmentama ja ohjastama Callela Classico oli loistava. Se kiersi ulkoa, kunnes pääsi 1500 metriä ennen maalia johtavan rinnalle. Alussa hurjastellut Stone Pockets Ex vastasi pitkään, mutta Callela Classico vyörytti selkeästi edelle.Juuso Kankaan valmentama Välkker on puhjennut kuluvan kesän edetessä kukkaan. Santtu Raitala kaasutti ruunan kanssa takarivistä 1450 metriä ennen maalia kärkipaikalle, josta valjakko pakeni vakuuttavasti muiden alta pois.Solvallassa keväällä voittanut Popeye Tooma kiersi neljännestä ulkoa vakuuttavasti koko porukan. Tehtävää helpotti kärjen pitämä kova alkuvauhti. Pekka Korven tallin No Limit Charisma oli paras nousijadivisioonan karsinnassa. Kierroksen päätöskohteen vei nimiinsä koko matkan johdon jälkeen Timo Salmelan valmentama ja Tino Keväänrannan ohjastama Supreme Tarantella..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 5 Callela Classico, 17,91 %, 0,34 €Toto75-2: 1 Renginruusu, 35,99 %, 0,74 €Toto75-3: 12 Popeye Tooma, 67,16 %, 1,15 €Toto75-4: 4 No Limit Charisma, 30,65 %, 2,76 €Toto75-5: 10 Välkker, 36,76 %, 5,82 €Toto75-6: 3 Goodwin Zet, 69,58 %, 8,22 €Toto75-7: 2 Supreme Tarantella, 23,13 %7 oikein: 19,02 €6 oikein: -5 oikein: -Vaihto 178 066 euroa.Renginruusu ja sielunsiskot – "Illalla tuli puhelu, että tuossa varsassa sinä kylvät rahasi taivaan tuuliin"