Robinhood Midnight Cup 2026
"Pienet palaset on alkaneet loksahdella kohdalleen", Mika Forss taustoitti Robinhoodin voittoa.Kuva: Teemu Kangas
Ravit

Robinhoodilla isännän elkeet Midnight Cupissa – Mika Forss onnistui kotiradan hevosilla

Pohjois-Suomen hevosilla oli tilipäivä lauantaina Torniossa.
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Petri Salmela
Robinhood
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