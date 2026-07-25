Robinhoodilla isännän elkeet Midnight Cupissa – Mika Forss onnistui kotiradan hevosilla

(STT)Toto75-ravit kiertävät lauantaisin maata sillä ajatuksella, että viikon parhaat palkinnot tulevat vuorollaan eri maakuntaratojen alueen hevosten lähiulottuville. Takeita palkintorahojen jäämisestä omalle seudulle ei kuitenkaan ole, sillä tavoittelemaan niitä saa tulla mistä tahansa – jopa Ruotsin puolelta.Lauantaina Torniossa Pohjois-Suomen ravurit olivat elementissään ja kahmivat ison osan päivän palkintokakusta. Ensin voittivat Vesa-Pekka Kellokummun valmentama Global Crossover rattaillaan Petteri Joki ja Tino Flinkin Camaro Hall Ville Koiviston ajamana – molemmat Rovaniemeltä. Kolmannen kohteen voitti Mika Forss kotiradan Tarja Jussilan Västerbo Outlanderilla.Tunteet olivat pinnassa, kun Tuomas Vasalan ajama Pyrypolun Tande löi rivin suurimman suosikin Lumi-Ukin maalikuvassa. Voittajan oululainen omistaja-valmentaja Antti Harju täytti samana päivänä 50 vuotta!Kenttä kääntyi Midnight CupissaPäivän päälähtönä ajettiin 4–5-vuotiaiden lämminveristen Midnight Cup. Joukkoa johti Millstout rinnallaan Where’s The Party, mutta kummankaan veto ei kestänyt perille saakka. Loppusuoralla kärkeen kirivät verekset voimat Mika Forssin ajaman kanadalaissyntyisen Robinhoodin johdolla."Hienoa voittaa täällä. Vaikka olen valmentanut 30 vuotta Bodenissa, Tornio se oikea kotirata on", valmentaja Petri Salmela painotti voittajakehässä."Amerikkalainen hevonen on tottunut hyökkäämään siivekkeestä, joten takarivi ei ollut toivepaikka, mutta juoksu meni lopulta kuin elokuvissa. Kaksi vuotta on taisteltu, ja nyt hevonen on henkisesti löytänyt itsensä."Etelämmäs Torniosta lähtivät vain lämminveristen kultadivisioonan ja kylmäveristen lyhyen tasoituksen voitot. Halsualaisen Ville Hakalan Lake’s Action oli kultadivisioonan kirissä omaa luokkaansa Santtu Raitalan tarjoaman nappijuoksun jälkeen. Ville Koiviston ajama Vapassi ja Karlas toivat laihialaisen Hannu Hietasen talliin kaksoisvoiton.Toto75-pelissä ei löytynyt yhtään täysosumaa.