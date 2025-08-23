Romanov Comery loisti Derbyssä – "Tämä on varmasti suurinta, mitä olen hevospuolella saavuttanut"

Santtu Raitalan ohjastussuoritus Romanov Comeryn kyydissä oli taidetta. Hän otti alun rauhassa, mutta ajoi kolmannesta parista ulkoa johtavan rinnalle, kun matkaa maaliin oli puolitoista kierrosta.Bushmills johti, eikä Raitala vaatinut keulahevoselta lainkaan vauhtia. Samalla hän riisui kirihevoset aseista. Maalisuoralla sisäradalla tarkan juoksun saanut BWT Jackpot sai tilaa, mutta Romanov Comery vastasi sille tyylikkäästi. Niko Huuskolan valmentama Where's The Party sijoittui kolmanneksi.Romanov Comeryn ohjastaja Raitala ja valmentaja Tapio Mäki-Tulokas ovat tehneet vuosia yhteistyötä, ja nyt Romanov Stablen omistama ruuna toi tiimille 100 000 euron arvoisen klassikkokisan voiton.Hevosen on kasvattanut Isto Mäki-Tulokas, ja sen hoitaja on Silja Mäki-Tulokas. Santtu Raitalalla on ohjastajana ollut iso rooli viedä hevosta eteenpäin."Kertakaikkisen makea tunnelma. Romanov Comeryn kanssa otettiin vuoden alussa jo tähtäimeksi, että hevosen fyysinen ja henkinen olemus olisi Derbyssä parhaalla mahdollisella tolalla. Ja siinä onnistuttiin", Santtu Raitala iloitsi..Tapio Mäki-Tulokas on kerran ollut Derbyssä valmennettavallaan toinen, ja hiljattain 50 vuotta täyttänyt Mäki-Tulokas saavutti Romanov Comeryn onnistumisen myötä yhden haaveistaan. "Miehen ikään piti tulla ensin, että tämän pystyi saavuttamaan. Ei tämä ole poikien juttu. Tämä on varmasti suurinta, mitä olen hevospuolella saavuttanut. Iso kiitos koko tiimille, joka siellä tallilla on", Mäki-Tulokas taustoitti..Suomen mestariksi ravasi odotetusti Massimo Hoist. Heikki Korhosen kasvattama ja omistama ori on noussut vuoden aikana Suomen kansainväliseksi tähdeksi. Hannu Torvinen eteni päättäväisesti kärkipaikalle avauspuolikkaan täyttyessä, eikä valjakolla ollut sen jälkeen ongelmia vetää maaliin saakka. ."Olin valmistautunut, että ajetaan vaikka johtavan rinnalta. Hevonen on suorittanut hienosti paikasta kuin paikasta. Päästiin suosiolla keulaan. Koko ajan oli rento ja levollinen olo, sillä Massimo Hoist tuntui koko ajan tosi hyvältä. Hevonen meni juuri sen mitä kaverit pyysi. Siinä on jotain spesiaalia", Hannu Torvinen kommentoi.Iltapäivä alkoi Suomen ennätyksellä. Markku Niemisen valmentama Ancio oli Santtu Raitalan ohjastamana kolmivuotispokaalissa selvästi nopein kiihdytyksessä, eikä valjakko paikastaan luopunut. Ancio irtosi hämmästyttävän helposti 2100 metrin matkalla kilometriajalla 12,5 ykköseksi, ja Corazon Combon aikaisempi SE-tulos 12,8 siirtyi historiaan.“Kiihdytyksessä ei ollut mitään mitään vaikeuksia. Koitettiin ajaa Kriteriumia ajatellen kengittä, ja se sopi kuin nenä päähän. Se oli kuin lentoon lähdössä. Tässä suorituksessa oli tyyliä”, Santtu Raitala kommentoi lähdön jälkeen.Toto75-pelissä nähtiin muitakin hienoja suorituksia. Antti Ojanperän tallista hurjasti parantanut Vänrikki jyräsi ulkoratoja pitkin lähtönsä parhaaksi. Christa Packalénin valmentama, nelivuotisikäluokan kärkitammoihin kuuluva Ze On Alma, oli keulasta murskaavan ylivoimainen.Niko Huuskolan valmentaja Shaqir ampui pikamatkalla kärkeen, josta Tommi Kylliäisen ohjastama ruuna piti pintansa. Kari Lehtosen tallin Warrior Princess voitti Hannu Torvisen ohjastamana tammavoltin samalla taktiikalla..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 5 Ancio, 49,71 %, 0,42 €Toto75-2: 10 Vänrikki, 18,59 %, 1,85 €Toto75-3: 2 Ze On Alma, 22,31 %, 5,70 €Toto75-4: 3 Shaqir, 67,23 %, 8,08 €Toto75-5: 3 Warrior Princess, 15,73 %, 31,23 €Toto75-6: 2 Massimo Hoist, 59,58 %, 37,85 €Toto75-7: 5 Romanov Comery, 25,9 %, 46,53 €7 oikein: 46,53 €6 oikein: -5 oikein: -Vaihto: 217 516 €