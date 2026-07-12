Runoneito ja Jukka Torvinen Kouvola 14062025
Runoneito uusi viimevuotisen Jämsän Ämmän ajon voiton.Arkistokuva: Anu Leppänen
Ravit

Runoneito hyvästeli Jämsän voitolla – kantaa Weikosta

Suomenhevosten Jämsän Äijän ja Jämsän Ämmän ajoissa jaettiin 5500 euron ykköspalkinnot ja arvokkaita Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä.
Julkaistu
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