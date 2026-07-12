Runoneito hyvästeli Jämsän voitolla – kantaa Weikosta

Tammojen Jämsän Ämmän ajoa johti Ypäjä Päivi rinnallaan Caramiitta. Puolimatkassa Brenna lähti toisesta parista ulkoa kolmannen radan kiertoon takanaan suosikki Runoneito, kun taas hänniltä kiriä aloitellut kakkossuosikki Rautianna laukkasi. Lopussa vahvin oli Jukka Torvisen ajama Runoneito. Akvarelli ja Brenna jakoivat kakkossijan.Nelly Korpikosken voittajahaastattelussa omistaja-valmentaja Mia Liipola kertoi 15-vuotiaan ja siten viimeistä kertaa Jämsässä kilpailleen Runoneidon astutetun Weikolla ja todetun jo kantavaksikin.”Vanhat viisaat on sanoneet, että kun kaksi kuukautta ennen Kunkkareita astuttaa, niin siellä on parhaimmillaan”, Mia Liipola jutteli.Orivalintaan oli selkeät perusteet.”Nuori hevonen, ja huimat nuoren hevosen näytöt. Mun hevonen ei ollut niin aikainen, mutta pääsee näköjään vanhempanakin. 11 vuotta on laskujeni mukaan ajettu peräkkäin kilpaa, ja silti on terve ja kunnossa ja tuntuu joskus jopa varsamaisen pöllöltä”, Liipola kuvaili.Jämsän Äijän ajoissa juhli Tuukka Varis Antti Ojanperän valmennettavilla. Lämminveristen lähdössä hän yllätti Dozen Of Oystersilla kiihdytyksessä sisäradan suosikin Dundee Asin ja piti tämän takanaan maaliin saakka. Suomenhevosten lähdössä Varis kiritti suosikki Vänrikin voittoon ohi johtaneesta Uljas Suomalaisesta, joka joutui taipumaan lopussa myös Morisonille.Linkki Kohti Kuninkuusraveja -pisteisiin.KK26-pisteitä jaossa – Äijän ja Ämmän -ajot ravataan sunnuntaina Jämsässä.Jämsässä tuplajuhlat viikonlopun raveissa – historian siivet havisevat