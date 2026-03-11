Sanna Kiisken talliin kaksi Toto75-voittoa

Sanna Kiisken treenaama Ashley Hope esitteli lyhyen matkan kisassa kirivoimaansa ja nappasi kauden avausvoittonsa.”Ashley Hopen muutama startti tauon jälkeen oli sellainen, ettei hevonen saanut pykälää silmään. Se säväytti jo viimeksi ja menee paremmin ja paremmin. Uskon, että kaarramme voittajaesittelyyn vielä uudelleen joku kerta”, Ashley Hopen ohjastaja Hannu Torvinen ennusti voittajahaastattelussa.Kiiskelle toinen täysosuma napsahti, kun Rockforest Juniper pinnisti täpärään ykköstilaan keskipitkän matkan kisassa.”Kiisken hevoset ovat hyviä ja niillä on kiva ajaa. Tuntuu hyvältä, että heille tulee onnistumisia, kun tekevät kovasti hommia”, niin ikään Rockforest Juniperin rattailla nähty Hannu Torvinen puhui.Costellon pojat kilpasillaVuoden 2018 ravikuninkaan Costellon jälkeläiset Pase Kevätön ja Conrad Ljung järjestivät yleisöönmenevän kaksinkamppailun. Keulassa ravannut Conrad Ljung teki parhaansa, mutta Pase Kevätön tuli väkisin ohi ja vei voiton.”Pahin skenaario meidän kannalta oli, että Conrad Ljung pääsee keulaan, ja niin kävi”, voittajan ohjastaja Henri Bollström aloitti.Bollström jatkoi kertomalla, ettei märät olosuhteet olleet 6-vuotiaalle ruunalle optimaaliset.”Ratkaistiin lähtö loppu viimein voimalla.”Lappilaisruuna jatkoi puhtaalla pelilläPelkosenniemellä asuvan Ari Keräsen omistama Leijan Liito saapui kevään korvalla Etelä-Suomeen kilpailuturneelle.Leijan Liito starttasi Vermossa toisen kerran ylöjärveläisen Antti Veteläisen tallista käsin. Ari Moilasen ohjastama konkariruuna osoitti hyvää taistelutahtoa tsemppaamalla keulavoittoon.”Hevonen jaksoi sinnitellä hyvin maaliin asti ja voitti aika selkeästi loppujen lopuksi. Se oli hyvä jo viime startissaan Tampereella, kun voitimme”, Moilanen muisteli.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Lady Marinet, No Limit Charisma ja Revenge Vici.