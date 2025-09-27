Matti Nisosen kaksikko onnistui täydellisesti – "Todella hieno päivä, joka ei voisi paremmin päättyä"

Mondriaan Boko teki ensin väkevän esityksen johtavan rinnalta. Päivän päälähdössä Midnight Racessa tallin tämän hetken ykkösnyrkki Mozart B.R. kiri vastustamattomasti toisesta parista ulkoa kärkeen.Einari Vidgren Oy omistaa molemmat hevoset, ja Matti Nisonen toimii Vieremällä tallin yksityisvalmentajana."Todella hieno päivä, joka ei voisi paremmin päättyä. Mozart B.R. oli tänään jo lämmityksessä tosi rennon oloinen. Saatiin hyvä startti ja päästiin lähelle kärkeä. Vauhtia otettiin pois, ja se hieman huoletti. Kun ruuna sai kirissä täyden vauhdin päälle, niin suoran puolivälissä alkoi jo tuntumaan, ettei ole mitään hätää. Mondriaan Boko oli sekin mainio, ja tuli hyvällä paineella maaliin saakka", Nisonen kommentoi..Sipisee oli aurinkoisen syyspäivän yksi Toto75-sankareista, ja samalla se viimeisteli puhtaan hattutempun. Tuomas Pakkanen joutui ajamaan hevosella parijonosta kierroksen kirin ulkoradoilla, mutta sekään ei estänyt hevosta jatkamasta menestyskulkuaan.."Sipisee on tehnyt hyviä lähtöjä, ja voittanut väljästi. Odotin menestystä, sillä se oli viikolla kotona ollut normaali oma itsensä. Jatketaan vielä finaalikierroksella Kouvolassa. Sen jälkeen katsotaan, jäädäänkö pienelle tauolle", hevosen valmentaja Olli-Pekka Hämäläinen kommentoi.Kotiradan valmentaja Kari Alapekkala aloitti suuryllättäjällä Toto75-kierroksen. Backwood Fionan voitto maistui makealta. Tammalla on ikää vasta kolme vuotta, ja kesä meni tuloksien osalta alakanttiin."Backwood Fiona on ollut hyvässä kunnossa jo pitkään, mutta heikot lähtöpaikat ovat haitanneet sitä. Viimeiset pari viikkoa valmistauduttiin tätä lähtöä ajatellen vähän eri tavalla, ja hevonenkin oli parempi. Tamma sai hyvän juoksun, ja onnistuminen tuntuu erittäin hyvältä", Alapekkala iloitsi.Ruotsalaisvieraista onnistui Hanna Olofssonin ohjastama Ja Ba Da Ba Dooo. Valjakko joutui avaamaan peräti 08,5-vauhtia saadakseen kärkipaikan haltuunsa."Vähän liian kovaa jouduttiin aloittamaan. Matkalla hevonen tuntui hyvältä, joten ajattelin, että meillä on mahdollisuus. Maalisuoralla hevonen oli jo vähän väsynyt, mutta hyvin se taisteli", Olofsson kiitteli.Uusi tähti syttyi Torniossa, kun Suomessa debytoinut Antti Ala-Rantalan tallin Lindysmusclemania hurjasti keulasta Niko Jokelan ohjastamana ajamatta 11,8-tuloksen. Kotiradan valmentaja Hanna Ranta ohjasti voiton Muiston Aaronilla..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 11 Backwood Fiona, 0,65 %, 16,89 €Toto75-2: 8 Muiston Aaroni, 6,19 %, 175,98 €Toto75-3: 7 Mondriaan Boko, 8,78 %, 1008,44 €Toto75-4: 4 Ja Ba Da Ba Dooo, 11,39 %, 9972,43 €Toto75-5: 2 Lindysmusclemania, 36,49 %, 17 950,38 €Toto75-6: 8 Sipisee, 66,77 %, 17 950,38 €Toto75-7: 6 Mozart B.R., 52,84 %7 oikein: 30 000 € (T7-rastilla pelattu, takuupotti 75 000 euroa)6 oikein: 49,54 €5 oikein: 3,93 €Vaihto: 139 328 €.Takuupotti laukesi Torniossa – tällaisella systeemillä 75 000 euroa napattiin