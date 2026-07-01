Shackhills Giant vakuutti Turussa – ”Tunteet oli vähän pelissä”

Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa kilpaillut Shackhills Giant ei päässyt kärkipaikalle hieman yllättäen ja joutui tekemään työt johtohevosen rinnalla. Nelivuotislupaus painosti kärkihevosta ja karkasi murskavoittoon.”Kuvittelin saavani keulapaikan, ei saatu. Ajattelin, että annetaan löylyä sen verran, että muistaa ensi kerralla ketä on vastassa”, Jari Kinnunen täräytti voittajahaastattelussa.”Tunteet oli vähän pelissä, mutta tämä on kilvanajoa”, hän jatkoi.Kinnunen odottaa oriinsa uran jatkoa vesi kielellään.”Minulla on suuret odotukset tästä hevosesta. Siitä tulee ajan kanssa oikeasti hyvä hevonen.”H. Torviselle hattutemppuMaamme kärkiohjastiin kuuluva Hannu Torvinen ajoi Metsämäessä kolme Toto75-voittoa.Torvisen ensimmäinen täysosuma irtosi suuryllättäjän kyydissä. Vihreänuttu narutteli voittoon kokemäkeläisen Minna Rampan valmentaman Aurelia's Pearl KS:n. Torvinen pääsi voittajahaastatteluun uudestaan, kun hänen ohjastamansa Centodieci karkasi ylivoimavoittoon keulapaikalta. Kuskin ilta huipentui Callela Xplosionin kirivoiton myötä.Villiä menoa raviratsastuksessaMontéssa eli raviratsastuksessa oli loppukaarteessa tiukkoja tilanteita. Tuomaristo tutki tapahtumia, muttei havainnut suuria rikkeitä.Jenni Kaijan ratsastama Villieläin oli mukana loppukurvin kiivaassa kaistojen haussa. Kirkkonummella asuvan Kaisa Toivosen valmennettava esitti vahvan kirin ja vyöryi kauden avausvoittoonsa.”Mun mielestä siinä ei ollut mitään, siinä oli hyvin tilaa tulla ulos”, Jenni Kaija kertoi näkemyksensä loppukurvin tilanteesta.Kokenut monté-ohjastaja Kaija kehui Villieläimen ajo-ominaisuuksia.”Se on maailman mukavin hevonen ajaa.”Tammadivarissa loppilaisen Kyösti Hagertin silmäterä Veera Hag esitti voittoisan loppuvedon.Voittoon Turun päälähdöissä ravasi myös Midas Match.