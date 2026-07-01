Jari Kinnunen.
Jari Kinnunen.Arkistokuva: Anu Leppänen
Ravit

Shackhills Giant vakuutti Turussa – ”Tunteet oli vähän pelissä”

Sastamalalaisen Jari Kinnusen suojatti Shackhills Giant vastasi Turun keskiviikkoravien kovimmasta voittoesityksestä.
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