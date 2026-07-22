Shackhills Hazel Kolmivuotispokaalin sankaritar – ”Yksi parhaista, mitä minulla on koskaan ollut”

Vuodesta 1978 ajettu Kolmivuotispokaali sai arvoisensa voittajan, kun tuore Tammahambon sankaritar Shackhills Hazel otti keulavoiton vakuuttavan esityksen jälkeen.Jari Kinnusen suojatti haki ensimmäisellä takasuoralla vetojuhdan tehtävät etukäteen kovimmalta haastajalta Scudettolta, eikä juoksujärjestys enää vaihtunut reippaalla päätöspuolikkaalla. 12 000 euron palkintopotti lähti täten Sastamalaan.”Olen koko ajan sanonut, että tämä on yksi parhaista hevosista, mitä minulla on koskaan ollut. Sillä on aika temperamenttinen luonne, mutta ei se muuten olisi näin hyvä”, Kinnunen luonnehti.”Pidetään jalat maassa ja edetään syksyn tavoitetta kohti. Monta hyvää varsaa tulee vielä, eikä tässä saa mennä takki auki”, Kinnunen toppuutteli.Pastori piti vastustajat kurissaIllan pääpelin avauskohteessa nähtiin Seppo Suurosen valmennettavien kaksoisvoitto. Alusta asti johtanut Pastori sai vetää alkumatkan rauhallista tahtia ja lopetti viimeiset 500 metriä hulppeasti 18-kyydillä. Tallitoveri Core pysyi ainoana lähituntumassa.”Lähdin ensimmäiset metrit terävästi, ja sen jälkeen saatiin vetää aika rauhallisesti. Arvelinkin, että aika harva tulee ohi tästä vauhdista”, ohjastaja Henri Bollström myhäili.Junioritähdessä 22-vuotias Väinö-Kalle Korhonen ajoi omaansa luottaen ja otti Emirin kanssa ykkössijan johtavan ulkopuolelta. Emirin isoveli on siitosjätti Maharajah, joten sukukin velvoittaa.Illan suurimmaksi suosikiksi luotettu Pyrkimys oli laukkatuulella. Tämän tilanteen hyödynsi parhaiten Seloistotähti, joka säkenöi Vermon loppusuoralla voittaen selvästi.Härmän Häjy Antti Ala-Rantala järjesti jättiyllätyksen Maze Craze Assin kanssa. Ulkoratoja pitkin ykköseksi lentänyt Fly By Me sekä loppukaarteen laukan selvittänyt Knight Journey sinetöivät päälähtöjen voittajakatraan.Eri-Aaronin Patsaskilpailussa Taarin Toivo pysyi askelillaan ja hallitsi varmoin ottein perille asti.Ravit päättäneessä Junioritähden finaalissa Tiia Vehviläinen pääsi valitsemaan ajokkinsa kolmantena ja poimi Marge Matchin. Valinta osui nappiin, sillä 3.ulkoa alkanut kiri kantoi näyttävään voittoon. .Shackhills Hazel antoi vakavan myrskyvaroituksen – "Meillä on kaksi maalia"