Shackhills Hazel ja Jari Kinnunen
Shackhills Hazel on voittanut uransa yhdeksästä startista neljä.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Shackhills Hazel Kolmivuotispokaalin sankaritar – ”Yksi parhaista, mitä minulla on koskaan ollut”

Jari Kinnusen silmäterä nappasi keskiviikkoiltana 12 000 euron ensipalkinnon.
Julkaistu
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Jari Kinnunen
Shackhills Hazel
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