Shackhills Isadoran ura käynnistyi voitolla.
Shackhills Isadoran ura käynnistyi voitolla.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Shackhills Isadora avasi uransa voitolla – ”Hyvä aihio”

Kaksivuotiaiden lämminveristen Junnustarttifinaali oli Vermon keskiviikkoravien päälähtö. Koelähdössä hurjan 17,3-ajan polkenut Shackhills Isadora oli paras odotetusti.
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