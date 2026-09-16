Shackhills Isadora avasi uransa voitolla – ”Hyvä aihio”

Junnustarttifinaalissa sastamalalaisen Jari Kinnusen valmentama ja ohjastama Shackhills Isadora osoitti lahjakkuutensa. Tamma joutui tekemään töitä matkan varrella, mutta lipui ylivoimavoittoon siitä välittämättä.”Hyvä aihio. Jos siskoon verrataan (Shackhills Hazel), on hevosen juoksutekniikka niin hyvä”, Kinnunen kehaisi voittajahaastattelussa. Henna Strandin ja Jari Kinnusen omistaman ja kasvattaman Shackhills Isadoran voitto palkittiin 7500 eurolla.Voittovire löytyiLoppilaisen Jari Nylundin valmentama Danton on noussut elämänsä lyöntiin. 7-vuotias ruuna nappasi Vermossa jo kolmannen voittonsa tälle syksylle.”Hevonen oli tosi hyvä. Oli yksi helpoimmista voitoista, joita olen tällä hevosella ajanut”, ohjastaja Ari Moilanen myhäili.Dantonin voittoon yltämisessä apuna oli kanssakilpailijan epäonni. Suosikki Breakfree oli voitossa kiinni, kun se laukkasi.”Viimeinen kurvi on ollut hevoselle monesti vaikea. Koitin ajaa kieli keskellä suuta, mutta ravi mureni ja laukka tuli”, Breakfreen kuski Tiia Vehviläinen harmitteli TotoTV:ssä.Laukka ratkaisi suomenhevoskamppailunKeskipitkän matkan kisassa kärkipari Sigurd - Selim lähti karkuteille jo kirivaiheen alussa.Tapio Perttusen ohjastama Selim haastoi keulassa ravannutta Sigurdia tiukasti. Peli oli pelattu Selimin osalta pian, sillä 5-vuotias sortui kielletylle askellajille. Ville Koiviston ohjastama Sigurd lipui ylivoimavoittoon.”Tosi hieno matsi oli tulossa, mutta Tapiolla hevonen kompuroi ja laukkasi harmillisesti”, Koivisto totesi.Alahärmäläisen Kati Kumpulan valmentaman Sigurdin voitto oli jo neljäs putkeen.”Sigurd on iso ja komia hevonen. Se on luonnonjuoksija, ja ravityyli on eteenpäin vievä”, kuski kehui.Haastajadivarissa Janne Korven ajama Quadriofoglio oli ylivoimainen.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Green's Third Try, Hit Or Miss ja Metsärinteen Rambo.