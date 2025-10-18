Siirin Toive dominoi Satakunta-ajoa – "Siinä on luokkaa aika paljon"

Siirin Toive eteni finaaliin kolmen voiton suoran myötä, ja se lähti suursuosikkina paalulta matkaan. Petri Laine oli tähdännyt 24 000 euron ykköspalkintoon, eikä parhaasta jäänyt lopulta mitään epäselvyyttä.Siirin Toive ei kuumentunut lähdönuusinnasta, vaan otti myös hyväksytyllä yrityksellä porukan komentoonsa. Tämän jälkeen takamatkalaiset iskivät iholle, mutta Siirin Toive karisti 23-vauhtisen kolmannen puolikkaan jälkeen vastustajat kannoiltaan.Petri Laine uskoi ehjällä suorituksella nähtyyn lopputulokseen."Vähän jännittynein mielin silti olin, sillä tallissa on ollut hevosia kipeänä räkätaudissa. Oltiin hirrennarussa tämä viikko, mutta onneksi ori oli kunnossa", Laine kommentoi kisan jälkeen."Luotan tähän hevoseen aika paljon, jos vain kaikki on reilasssa. Siinä on luokkaa aika paljon", Laine jatkoi.Hevosella on finaalivoiton jälkeen vasta neljä kisaa urallaan."Otettiin uran alku varovasti, ja ruvettiin säästelemään varsaa. Piti Kriteriumin karsinnassa kyllä ajaa, mutta sitten huomasti, että rahat osuvat sopivasti Satakunta-ajon paalulle. Siirretään tähtäin tänne", Laine paljasti.Kausi saattaa vielä sankarilla jatkua."Varsakunkku olisi vielä, mutta päätetään se myöhemmin, mennäänkö karsintoihin mukaan", Laine päätti.Rinnalle edennyt Rebyytti nappasi kakkosrahat, ja alussa laukannut Landen Kundi paikkasi lähtösuoran laukkansa hienosti nousemalla kolmanneksi.