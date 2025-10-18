Siirin Toive oli Satakunta-ajon vakuuttava sankari Esa Holopaisen ohjastamana.
Siirin Toive oli Satakunta-ajon vakuuttava sankari Esa Holopaisen ohjastamana. Kuva: Nelli Saari
Ravit

Siirin Toive dominoi Satakunta-ajoa – "Siinä on luokkaa aika paljon"

Petri Laineen valmentama ja Esa Holopaisen ohjastamana Siirin Toive johti Satakunta-ajoa vakuuttavasti lähdöstä maaliin.
Petri Laine
Siirin Toive

