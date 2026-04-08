Sisärata koitui E.L.Maestron kohtaloksi – Callela Capitano nappasi voiton

Jättisuosikki E.L. Maestro tipahti sisäradan lähtöpaikalle, kun sen sisäpuolelle arvottu hevonen jäi pois kesken ravien. Voitosta voittoon kulkenut 5-vuotias ei selvittänyt lähtöpaikkaa, vaan laukkasi hylkäykseen heti kättelyssä.”On se laukannut kerran ennenkin auton perästä. Kyllä harmittaa. Ei vaan kulje tänään”, E.L. Maestron ohjastaja Hannu Torvinen sadatteli TotoTV:ssä.Kenttä oli avoin yllättäjille. Kuopiolaisen Jukka Hakkaraisen valmentama Callela Capitano veti voittoon 4-vuotiskauden avauksessaan.”Tykkäsin hevosen tyylistä. Kehittymistä on tapahtunut merkittävästi talven aikana. Hevonen on vankistunut ja löytänyt keskittymistä oikeisiin asioihin”, Callela Capitanon ohjastaja Santtu Raitala kehui voittajahaastattelussa.Kaksijakoinen iltapuhdePihtiputaalaisen Antti Ojanperän talli näytteli isoa roolia keskiviikkoraveissa. Menestystä tuli talliin, mutta kuten raviurheilussa usein, kaikki ei mennyt putkeen.Hopeadivisioonakarsinnassa Ojanperän valmentama Vänrikki esitti riuskan loppuvedon, joka kantoi 7-vuotiaan voittoon senttimetritaistossa. Ensipalkinto matkasi kohti Pihtipudasta myös Legacy Rockin vietyä voiton.Ojanperän valmentamilta Greensboro Zetiltä ja Inaki Zetiltä odotettiin myös menestystä lähdöissään, mutta ne eivät yltäneet parhaimpaansa.Toto75-tupla kotiradan treenarilleJuukassa asuvan Markus Porokan ravi-ilta Linnunlahdella oli värikäs. Onnistumisia tuli, kun tallin väreissä kilpailleet How Match ja Villihumu ottivat Toto75-voitot.Juvalaisen Seppo Suurosen valmennettavat olivat muita etevämpiä kohti divisioonia -lähdössä. Suurosen treenaama Corea vastaili voittoon kärkipaikalta. Henri Bollström ajoi voittajaa. Tallikaveri Carambo täydensi juvalaistallin menestyksen kakkossijallaan.Lämminveristen ykkössarjassa orimattilalaisen Timo Korvenheimon valmentama Zebulon palasi voittokantaan.