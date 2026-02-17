Raviennakko: Sjö Jenta palaa Oulussa radoille liki viiden kuukauden paussilta – "Se voi keulasta jäädä vähän painamaan"

Tiistain Toto5-kierros kilpaillaan Oulun Äimärautiolla. Pääpelin päätöskohteessa kuhmolaisen Markus Pulkkisen tallista nähdään viivalla mielenkiintoinen taukohevonen, kun Sjö Jenta kilpailee ensimmäistä kertaa liki viiteen kuukauteen.”Sille tuli vamma takajalkaan, mikä pakotti hevosen tauolle. Nyt on kaikki kunnossa ja ihan asiallisesti sitä on päästy treenaamaan”, Pulkkinen taustoittaa.Omistaja-valmentajansa ajamana kilpaileva Sjö Jenta starttaa kylmäveristen 2140 metrin tasoitusajoon tammahyvityksen myötä 20 metrin etumatkalta. Etukäteen sen kovimpia vastustajia ovat taaempaa lähtevät Juhannes ja Harlamov.”Mieluiten olisin ajanut hevosella heti lähdöstä selästä, kun nyt yksin liikkeelle lähtiessään se voi keulasta jäädä vähän painamaan. Tamman ongelma on aikaisemminkin ollut matkalla turhan innokkaana oleminen. Nyt vielä tauolta epäilyttää kuinka veto kestää loppuun saakka, etenkin jos innokkuutta on liiaksi”, Pulkkinen miettii.Viime kaudella Sjö Jenta kilpaili kahdeksan starttia totosijoin 1–2–2. Alkavalle kaudelle Pulkkinen toivoo hevoselle enemmän terveitä päiviä.”Olisihan sillä annettavaa, kun terveyttä riittäisi”, hän toteaa.Tallin toinen Oulussa kilpaileva hevonen on ravien toisessa lähdössä starttaava Je T’aime Fighter.”Viimeksi odotin siltä enemmän, muta neljän viikon starttivälillä hevonen oli tasainen. Nyt se on saanut terävämpää liikettä, joten odotan siltä hyvää panosta”, Pulkkinen kertoo..Kuudella voitolla aloittaneen Devi Deveronin ura päättyi sydänvikaan – "Harmin paikka"