Markus Pulkkinen on Oulun Toto5-päätöksen avainvalmentaja.
Markus Pulkkinen on Oulun Toto5-päätöksen avainvalmentaja.Kuva: Jari Piirala
Ravit

Raviennakko: Sjö Jenta palaa Oulussa radoille liki viiden kuukauden paussilta – "Se voi keulasta jäädä vähän painamaan"

Markus Pulkkinen tuo tiistaina Oulun raveihin kaksi hevosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Oulun ravit
Markus Pulkkinen
Sjö Jenta

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi