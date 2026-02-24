Soketti päätti viime kautensa voittoon Teivon Toto75-raveissa.
Soketti päätti viime kautensa voittoon Teivon Toto75-raveissa.Kuva: Elisa Vaaramaa
Ravit

Raviennakko: Soketin kausi käynnistyy Suomen Cupin karsinnasta – "Kokeillaan nyt uudestaan vähän haastavammista asemista"

Hannu Isotalo uskoo Soketin jatkavan myös 8-vuotiaana vahvaa nousua sarjoissaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hannu Isotalo
Suomen Cup
jokimaan ravit
Soketti

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi