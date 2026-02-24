Raviennakko: Soketin kausi käynnistyy Suomen Cupin karsinnasta – "Kokeillaan nyt uudestaan vähän haastavammista asemista"

Tiistaina Toto5-kierros ajetaan Lahden Jokimaalla, missä luvassa on kevään ensimmäinen Suomen Cup -karsinta. Lähtö ravataan pääpelin kolmantena kohdelähtönä. Pelaajat ovat luottaneet kohteen suosikeiksi 2140 metrin perusmatkalta starttaavan Tekno Grandin sekä pisimmältä 60 metrin pakilta liikkeelle avaavan Morisonin.Lähdön haastajaosastoon lukeutuu 8-vuotiskautensa käynnistävä Soketti, joka palaa radoille lähes kolmen kuukauden tauolta. Hannu Torvisen ohjastettava avaa matkaan 40 metrin takamatkalta.”Kova lähtö, mutta jostain kausi täytyy taas avata. Toivottavasti hevonen on ottanut talvitreeniin hyvin vastaan. En usko sen olevan Jokimaalla parhaimmillaan, vaikka aika paineissaan hevonen voi ollakin. Katsotaan missä mennään”, valmentaja Hannu Isotalo sanoo.Tauolle hevonen jäi suunnitellusti joulukuun alkupuolella tulleen Teivon T75-voiton jälkeen. Viime kaudella Soketti ansaitsi palkintorahoja reilut 45 000 euroa, ja sijoittui muun muassa Suomen Cupissa neljänneksi.”Tauko oli tarkoitus aloittaa jo aikaisemmin, mutta muutama hyvä lähtö vähän pitkitti kautta. Täytyy nyt vain lähteä ajamaan näitä hevosen omia kovia sarjoja. Viime vuonna se kuitenkin jo näytti kuuluvansa niihin ja pystyy varmasti edelleen pärjäävän sarjoissaan. Viime kevään Suomen Cupista jäi vielä hiukan hampaankoloon, joten kokeillaan nyt uudestaan vähän haastavammista asemista”, Isotalo toteaa.Jokimaalla Soketti kilpailee sille tutulla varustuksella..Suomen CupKylmäverisille rajattua Suomen Cupia on ajettu jo vuodesta 2011 alkaen. Tänäkin vuonna karsintalähtöjä ajetaan kautta Suomen kuusi, joista kaksi parasta pääsee finaaliin. Loput neljä finaalipaikkaa järjestäjä valitsee villillä kortilla karsintalähtöihin osallistuneista hevosista.Kisan finaali ajetaan Jokimaalla 28. maaliskuuta..Tiistain Jokimaan käsiohjelmasivut ladattavissa