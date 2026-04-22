Stallonen kausiavaus päättyi voittoon Vermossa – ”Haastavaa oli tietyllä asteella”

Santtu Raitala ei panostanut Stallonen rattailla kiihdytykseen. Kaksikko tarkkaili kisan tapahtumia kaukana keulassa viilettäneen Viisorin takana.Viisorin menovesi alkoi ehtyä kirivaiheen alussa, kun taas Stallone lisäsi tahtiaan maalia kohti. Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmennettava jyräsi helppoon voittoon.”Haastavaa oli tietyllä asteella: kaveri oli 60 metriä edellä, eikä maaliin ollut hirveästi matkaa. Stallone on hyväkirinen hevonen, ja kiva fiilis jäi. Pääasiallinen ajatus oli, että saa ajettua hevoselle loppupainotteisen startin”, Raitala puhui voittajaseremonioissa.Stallone on menestynyt koko uransa ajan upeasti. Stall Noora omistama ja kasvattama ruuna esitti viime vuonna parastaan ja ansaiti peräti liki 130 000 euroa.”Viime kauteen olimme älyttömän tyytyväisiä. Stallone teki monta tosi hieno starttia”, ohjastaja muisteli.Ojanperän menestystalliin napsahti toinenkin täysosusuma, kun Lancelot B.R. vyöryi voittoon.Hulppea keulavoittoPrix Monté Finlandia -katsastuksessa eli raviratsastuslähdössä ei parhaasta jäänyt mitään epäselvyyttä.Loimaalaisen Elina Leinosen ratsastama Winter Oak kiirehti keulapaikalla. Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava piti reipasta tahtia yllä läpi lähdön ja voitti suvereenilla suorituksella ylivoimaisesti.”Annoin 500 metriä jäljellä – vähän aikaisemminkin – hevosen mennä. Ajattelin, etteivät saa otetta meistä”, Leinonen kertoi.Ohjastaja näkee Winter Oakin olevan valmis kaikista kovimpiin kotimaisiin monté-koitoksiin.”Jos se tällaisen lähdön pystyy voittamaan näin, voi sen kanssa kokeilla SM-karsintojakin.”Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa Tapio Perttusen tallin Tearsforfears häikäisi kirissään ja otti jo kuudennen voittonsa putkeen.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Mitch Match, Taraori ja Macao Keeper.