Starcio selätti suursuosikin Vermon karsintakisassa – ”Yllätti kuskinkin”

Ruskolaisen Bella Varjosen valmentama Starcio oli Lännen loikka -karsintojen jymy-yllättäjä.Ari Moilasen ohjastama Starcio matkasi häntäjoukoissa. Se esitti niin kipakan loppuvedon, että keulassa ravannut suursuosikki Sahara Mercy oli muiden tavoin aseeton nelivuotiaan kirin edessä.”Yllätti kuskinkin”, Moilanen myönsi voittajahaastattelussa.Vihdin Pumpulisormeksi tituleerattu Moilanen kuvaili Starciota meneväiseksi tapaukseksi.”Saimme hännillä ajaa, ja keulaporukka veti kovaa. Meillä säästyivät voimat loppuun. Ohituskin tuli tosi helposti. Hevonen oli oikein hyvä tänään.”Toisessa karsintakisassa orimattilalaisen Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama Like My Diamond kesti suosikin paineet. Nelivuotias tamma hyödynsi sisäradan lähtöpaikkansa ja kiskoi kisaa startista maaliin.”Oli hyvä lähtöpaikka, josta pidimme keulat. Tehtävä helpottui sen jälkeen tosi paljon. Suhtkoht helppo voitto”, Perttunen kommentoi.Lännen loikka -finaali kilpaillaan 15. päivä joulukuuta Forssan Pilvenmäellä. Voittajaa odottaa 5000 euron ensipalkinto.Varsalupaus jatkoi voittoisaa menoaanYpäjän huutokauppa -lähdössä kilpailivat kaksivuotiaat lämminveriset. Jaossa oli illan suurin ensipalkinto; 3000 euroa.Haminalaisen Pia Huusarin valmentama Yevida Point oli lyömätön takamatkasta huolimatta. Tamma on avannut uransa väkevästi, sillä se voitti myös avauskisansa marraskuussa Lahdessa. Varsan taustavoimia menestys ei ole yllättänyt.”Tamma on esiintynyt jo treeneissä ja kaikessa tosi positiivisesti. Hyvä aihio ensi vuoteen”, ohjastaja Jukka Torvinen kuvaili.Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan tallin BWT Joker otti kauden 10. voittonsa urhealla esityksellä.Eurajokisen Milla Pitkäsen suojatti Dominant Stride nappasi jo neljännen voittonsa peräjälkeen.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Nauriskydön Origon, Fortunewheelgarden ja Shaqir.