Starcion (7) kiri oli herkässä.Kuva: Pekka Salonen
Ravit

Starcio selätti suursuosikin Vermon karsintakisassa – ”Yllätti kuskinkin”

Lännen loikka -karsinnat värittivät Vermon keskiviikkoraveja.
Julkaistu
