Starcio sisäradalta suosikki Lännen Loikka -finaaliin – "Vaikea sanoa, onko se keulasta vai selästä parempi"

Vuoden 51. raviviikko käynnistyy maanantaina Forssassa ajettavilla Euronelkku-raveilla. Päivän pääpelin päälähtönä toimii lämminveristen 2140 metrin ryhmäajona juostava Lännen Loikka -finaali. Tasaisesti pelatussa lähdössä suosikiksi on luotettu Bella Varjosen valmentama Starcio, joka lähtee Ari Moilasen ohjastamana tavoittelemaan 5000 euron ykkösrahoja radalta yksi.”Kyseessä on ihan kyvykäs hevonen sarjoihinsa, mutta mitenkään henkselit paukkuen en odotuksien puolesta ole. Ruunalla on ison kurkkuleikkauksen jälkeen takana vasta muutama startti, joten en koe hevosen vielä olevan aivan parhaimmillaan. Lisäksi kuivat kelit sopisivat sille varmasti kosteita kelejä paremmin”, Varjonen kertoo.Lännen Loikka -karsinnan Starcio voitti terävällä loppukirillä Vermossa tuloksella 16,2a/2120 metriä. Tuon jälkeen hevonen on tuntunut kotona omalta itseltään ja ollut Varjosen mukaan hyväntuulisen oloinen.”Vaikea sanoa, onko Starcio keulasta vai selästä parempi, mutta ainakin viimeksi se kiri oikein näyttävästi muiden takaa. Finaalissa sisäradan lähtöpaikan näen hyvänä, sillä hevonen on jatkuvasti ollut vähän oikeaohjainen. Lähtönopeutta en osaa arvioida etenkään suhteessa muihin”, valmentaja pohtii.Varjosen tallista Pilvenmäellä Euronelkku-kohteissa kilpailevat lisäksi Varjoanna sekä Sahara Magaria. Pääpelin ulkopuolisissa lähdöissä tallista viivalla ovat Brilliant Shade ja Varjoko.”Kaikkien pitäisi olla ihan samanlaisessa kunnossa kuin aiemmin. Jatketaan niiden sekä Starcion kanssa samoilla varusteilla kuin viime starteissa”, Varjonen suunnittelee.