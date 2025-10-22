Steady And Quick loisti Vermon karsintakisassa – valmentaja suitsutti vuolaasti

Kuuma cupin finalisteja setvittiin kolmessa lähdössä.Orimattilalaisen Timo Korvenheimon treenaama Steady And Quick oli loistokas karsintasankari. Se ei saanut keulassa mitään ilmaiseksi. Jarmo Saarelan ajokki osoitti upeaa kilpailupäätä kamppailemalla voittoon.”Hevonen oli tosi hyvä tänään, sille tuli monta spurttia ekalla kierroksella. Se tuli hienosti maaliin asti”, Korvenheimo kertoi havaintojaan voittajahaastattelussa.Valmentaja on tykästynyt nelivuotiaaseen suojattiinsa kovin.”Steady And Quick on sellainen hevonen, jota on helppo tulkita. Sillä tulee olemaan tosi iso voittosumma uransa lopussa – toivottavasti ei tule mitään sattumuksia. Steady And Quick on erittäin hieno hevonen.”Myös toinen karsintavoitto meni Orimattilaan, kun Tapio Perttusen tallin Stoneisle Vertigo lopetti keulasta kovaa vauhtia ja hallitsi perille vakuuttavasti.Hannu Torvisen ohjastama Maxihill Trot oli vakuuttava karsintavoittaja. Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama 5-vuotias piti keulassa reipasta tempoa yllä. Siltä löytyi vielä voittovauhti maalisuoralle.Kuuma Cupin loppukilpailu ravataan Vermossa 5. päivä marraskuuta. Lähdön ensipalkinto on 7000 euroa.Ohjastaja ei jakanut tuomariston näkemystäTeräsmiesliigassa Jukka Torvisen ohjastama Truly Easy nappasi keulasta jo kolmannen perättäisen ykköstilansa. Kisassa puhutti tilanne, joka tapahtui lähtöhetkellä. Oona Halmeen ohjastama Bigwig Swamp sai kontolleen kaksi lähdönuusintaa ja tuli poistetuksi lähdöstä.Torvisen mielestä tuomaristo teki virheen.”Olin varma, että toinen uusinta olisi kuulunut tulla meille. Se tuntui hassulta, ja Oona jouduttiin poistamaan sen takia. Tuomio meni mielestäni väärin.”Tammasarjassa Tommi Kylliäisen ajokki Sassy Seadragon tsemppasi voittoon.Tammadivisioonakarsinnassa Tino Keväänrannan ohjastama Melinda Ses vei voiton hirmuyllättäjänä.