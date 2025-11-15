Steady And Quick yllätti Käpylä GP:ssä – “Hyvä jaksokin tuntuu olevan”

Jarmo Saarela tarjosi Steady And Quickille nappireissun johtavan hevosen perässä. Valjakko sai kiritilat sopivasti ja kiri yllätysvoittoon.Saarelaa ei orimattilalaisen Timo Korvenheimon valmentaman Steady And Quickin voitto pudottanut penkiltä.”Kun kaikki luonnistuu, pystyy hevonen näissä lähdöissä pärjäämään. Steady And Quick on nopea ja lunki hevonen, hyvä jaksokin tuntuu olevan”, hattutempun Vermossa ajanut Saarela puhui voittajahaastattelussa.Steady And Quick ansaitsi voitostaan 8000 euroa.Jollywood oli keulasta toinen ennen Global Educationia. Suursuosikki Dundee As koki heikon hetken loppukurvissa, eikä pystynyt voittomatsiin.Historiallinen tekoTähtisprintterissä kohtasivat kovimmat suomenhevosvoimat. Juha Utalan ohjastama Morison selätti Elanin voittoväännössä.Pälkäneläisen Siru Juutisen suojatti Morison ansaitsi voitostaan 8000 euroa. Sen uran kokonaisvoittosumma nousi 495 030 euroon, joka on enemmän kuin yhdelläkään suomenhevosruunalla aikaisemmin.”Aivan mahtavaa! Sillä on tosi hyvä kilpailupää”, Juutinen sai hämmennykseltään sanotuksi. Finaalivoitto oli karata käsistäLady-liigan finaalissa hankasalmelainen Tiia Vehviläisen ohjastama Holding Pattern vaikutti lipuvan kohti täysosumaa, kunnes se haparoi. Ruuna piti kuin pitikin itsensä ravilla ja veti Vehviläisen voittoon.”Säikäytti, ja laukka kävi aika lähellä. Se otti pienen vaihtoaskeleen, jonka jälkeen ajoin ihan kieli keskellä suuta”, Vehviläinen kommentoi loppumatkan tapahtumia.Nuorten sarjassa nelivuotiskyky Endurance Boy avasi kuopiolaisen Iikka Nurmosen treenistä voitolla.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa asikkalalaisen Elina Laakkosen valmentama E.L. Maestro otti seitsemännen voittonsa putkeen.Prix Du Nord -finaalissa Sara Hautamäen ratsastama Jazzå kiersi kaikki.Nousija- vs. haastajadivisioonakarsinnassa Jarmo Saarelan ajokki Even Ekstaasi jyräsi voittoon.Pronssidivarissa Hanna Lepistön valmentama Coolman Evo debytoi Suomessa voitokkaasti.Veli-Pekka Toivanen ajoi Amanda Evon ylivoimavoittoon.