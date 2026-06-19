Hallitseva Nordic King V.G. Voitto lähtee puolustamaan titteliään.
Hallitseva Nordic King V.G. Voitto lähtee puolustamaan titteliään.Kuva: Jarno Unkuri
Ravit

Suomalaisjoukkue valmiina Nordic Kingiin – "Uskon sen vielä entisestään vetristyvän”

V.G. Voitto on hallitseva Nordic King.
Julkaistu
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Stallone
v.g. voitto
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