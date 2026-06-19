Suomalaisjoukkue valmiina Nordic Kingiin – "Uskon sen vielä entisestään vetristyvän”

Nordic Kingin suosikki on kasiradan lähtöpaikasta huolimatta V.G. Voitto. Seppo Suurosen valmentama superori on voittanut kauden viidestä startistaan neljä.”Tyytyväinen olen, millainen ori on tällä kaudella ollut. Uskon sen vielä entisestään vetristyvän starttien myötä. Maanantaina ajoin sillä ja hevosella oli kaikki kunnossa”, Suuronen toteaa.Lähtöradasta puhuttaessa Suuronen myöntää paikan olevan ulkona, mutta V.G. Voittoon hän kertoo oppineensa jo luottamaan tulosten puhuessa puolestaan. Myös ohjastaja Ari Moilanen suhtautuu asetelmiin rauhallisesti.”Onhan se vähän ulkona, eikä se heti alussa nopeimmille riitä. Ravin maittaessa uskon silti menestykseen”, Moilanen sanoo..Maanantaina ajoin sillä ja hevosella oli kaikki kunnossa.Seppo Suuronen V.G. Voitosta.Suurosen tallista Nordic King -viikonloppuna nähdään startissa hevosia myös perjantaina, kun nousua tammahuipulle tekevä Villilotta mittauttaa tasoaan muun muassa Jockas Ritaa vastaan Nordic Queenissä. Henri Bollströmin ajokki sai mailin matkalle radan viisi.”Hevosena Villilotta on parhaita suomenhevostammoja, joita olen ikinä treenannut”, Suuronen kehuu.Perjantaina juostavassa avoimessa kylmäveristen 5-vuotislähdössä Suurosen tallista nähdään kautensa avaava Camppari. Ori arvottiin radalle neljä.”Camppari on mennyt pari kertaa ratahiittiä. Hyväntuntuinen se on, ja on hevoseen tullut iän myötä massaa lisää. Härmässä lämmitys varmasti kertoo paljon, kuinka valmis se kausiavaukseen on”, Suuronen kokee..Antti Ojanperä tuo lauantain päälähtöihin kovat triot.Nordic Kingissä hänen valmennettavistaan kilpailee kolmosradalle arvottu Evartti, seiskaradalta kiihdyttävä Pro ja takarivistä starttaava Stallone.Näistä Evartti on tehnyt paluuta pitkältä tauolta ja startannut kahdesti tänä vuonna. Se on voittanut näistä molemmat, viimeksi tosin Lumettajan laukan avittamana. Vastustajan epäonnesta huolimatta Evartin suoritus ja loppukiri olivat mainioita. Ojanperä vihjaa, että vielä parempaakin voi olla luvassa.”Evartista on jäänyt sellainen tunne, että se meni viime startista eteenpäin ja on vireessä”, Ojanperä sanoo..Elitkampen-sankari Pron Solvallan esitys oli sitä luokkaa, että vastaavalla se nousee seiskaradaltakin kärkitaistoon.”Prolla on Solvallan jälkeen mennyt kaikki hyvin. Maanantain treeneissä se tuntui hyvältä, joten kaikki on mallillaan.”Ojanperän kolmikon täydentää Stallone. Takarivin paikka tuo omat mutkansa matkaan, mutta vauhtia ruunalta tunnetusti löytyy. Elitkampenissa hevonen oli odotettua vaisumpi, mutta se käytettiin heti Suomeen palattuaan klinikalla, eikä mikään ollut vialla.”Stallone on tuntunut ihan hyvältä. Kaiken pitäisi olla ok myös sen kohdalla.”.Lämminveristen pääkilpailuunkin Ojanperällä on kolme hevosta. Parhaan paikan sai kakkosradalta kiihdyttävä Holcombe Zet. Ojanperä kertoo, että edelliseen starttiinsa hevonen tuli hyvin kevyin valmisteluin.”Sen kanssa lähden hyvillä mielin. Uskon, että sen pitäisi olla seuraavaan ihan topissaan. Olen tyytyväinen hevoseen.”Dozen Of Oysters kiihdyttää viitoselta, ja Combat Fighter starttaa kuutosradalta. Valmentaja kertoo, että kummallakin tuntuu olevan asiat mallillaan, eikä niiden vireestä tarvitse olla huolissaan.