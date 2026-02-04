Suomenhevoset yllättivät Teivossa – ”Toiveet nousivat”

Hämeenkyröläisen Minttu Mäkisen suojatti Pistojoen Lotta avasi 6-vuotiskautensa. Ohjastaja Niko Jokelalla kävi tamman rattailla hyvä onni. Kaksikko pyrki alkumatkasta keulassa ravanneen suursuosikin I.P. Titaanin vetoapuun, muttei aivan mahtunut. I.P. Titaani väsyi, ja Pistojoen Lotta lipui yllätysvoittoon.”Tamma oli lämmitysajossa niin hyvä, että toiveet nousivat. Varman päälle yritin lähdössä ajaa, ja varaa jäi”, Jokela vakuutti voittajahaastattelussa. Jokela on ohjastanut valtaosan Pistojoen Lotan starteista ja tykästynyt Välähdyksen tyttäreen otteisiin.”Se on oikein helpporavinen ja hyväkäytöksinen tamma. Jatkaisi tälleen vaan, niin se nousisi sarjoissaan kyllä.”Tammadivisioonakarsinnassa jatkuivat yllätykset. Porilaisen Jouni Miettisen valmentama Laura Evo puski yllätysvoittoon pitkällä kirillään.Kylmäveristen tasoitusajossa tärähti kolmas yllätys. Orimattilalaisen Timo Tuomisen suojatti Villivisa kaasutti ulkoa voittoon.”Arvelin, että meidän juoksusta tulee vaikea. Hevosia laukkaili, ja pääsimme mukavaan paikkaan. Saimme hyvää vetoapua loppusuoran alkuun, ja Villivisa piti vauhtinsa hyvin”, Tuominen puhui.Kiihdytys avainroolissaLämminveristen kovimmassa sarjassa suosikki Jonas Halbak lähti matkaan sisäradan lähtöpaikalta. Se sai kovaa haastetta, mutta piti kärkipaikan hallussaan.Tempussa onnistuminen oli isossa roolissa, sillä Santtu Raitalan ajokki veti maaliin saakka ja otti vuoden toisen voittonsa.”Toinen lappu tippui hevosen silmän päälle. Se oli sen vuoksi aktiivisempi matkalla kuin normaalisti. Siihenkin peilattuna hevonen jaksoi hienosti maaliin saakka”, Raitala kehui.Nousijadivarin voitto meni Hannu Torvisen ajamalle Xanthia Kempille, haastajadivarin paras oli Harri Koivusen tallin Cheeky Shade.Hollolalaisen Christa Packalénin treenaama Saldo KS täydensi Teivon päälähtöjen voittajalistan.