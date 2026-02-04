Pistojoen Lotta vastaili varmaan voittoon. Pyssyharjun Roomeo yritti yllättää sisäkautta.
Pistojoen Lotta vastaili varmaan voittoon. Pyssyharjun Roomeo yritti yllättää sisäkautta.Kuva: Elisa Vaaramaa
Ravit

Suomenhevoset yllättivät Teivossa – ”Toiveet nousivat”

Keskiviikkoillan Toto75-ravit ravattiin tällä kertaa Teivon Ravikeskuksessa Tampereella.
Julkaistu
