Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilpa oli yhden hevosen jäätävä näytös – Henkinen paahtoi kilpailuennätyksen

Villinmiehen Tammakilpailu lähti odotetusti liikkeelle. Henkinen avasi kovaa, eikä Neiti Sävel päässyt siitä ohitse. Se mahtui kuitenkin johtavan taakse. Nätti Tiana seurasi sisällä kolmantena ja Cimallus lähti lopulta vetämään toista rataa.

Henri Bollström yritti hakea Cimalluksen kanssa välillä uutta henkeä Henkisen takaa, mutta se porskutti vakuuttavasti ykköseksi kilpailuennätyksellä 25,9a/2100m.

Saara Mäkisen kasvattama, Vesa ja Eeva Lipsasen omistama ja Vesa Lipsasen valmentama Henkinen oli Ari Moilasen ohjastamana suorastaan hämmästyttävän ylivoimainen.

“Tosi hyvä tamma ollut jo pitkään. Sillä on kevyt ja ja tasapainoinen ravi. Alussa 25-vauhtia ei tuntunut miltään", Moilanen kommentoi.

Kuluva kesä on vienyt tamman psyyketta ja kehitystä kaiken aikaa oikeaan suuntaan.

"Derby vei sitä vielä selvästi eteenpäin. Silloin oli kovat vastassa, mutta niitäkin vastaan se taisteli urhoollisesti vastaan. Nuoret hevoset harvoin joutuvat niin tiukille valmennuksessa. Itsekin ne tsemppaa vähän huomaamatta kovissa starteissa ja kehittyvät sitä kautta. Paljon tuntui jäävän varaa."

Bollström totesi kakkossijan olleen maksimisija.

“Ihan ok startti, ei mahduttu Henkiselle mitään", Bollström kertoi.

Neiti Sävel kesti hienosti kolmanneksi.

"Jos ajatellaan alkukautta, niin meni ylihyvin. Tamma tsemppasi hienosti. Jäi tosi hyvä fiilis tästä lähdöstä", Jukka Torvinen kertoi ohjastettavastaan.