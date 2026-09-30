Suvin Aarre toi Ojanperällä ensimmäisen Tawaststjernan Muistoajon voiton.
Suvin Aarre toi Ojanperällä ensimmäisen Tawaststjernan Muistoajon voiton.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Suvin Aarre hurjasteli Tawaststjernan Muistoajossa, Derby-revanssi Make Cashille

Perinteikäs Tawaststjernan Muistoajo kisattiin Vermon keskiviikkoraveissa. Vuodesta 1968 lähtien ravattu lähtö sai uuden nimen voittajaluetteloonsa.
Julkaistu
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