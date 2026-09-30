Suvin Aarre hurjasteli Tawaststjernan Muistoajossa, Derby-revanssi Make Cashille

Viisivuotiaiden kylmäveristen Tawaststjernan Muistoajo oli pihtiputaalaisen Antti Ojanperän tallin juhlaa. Tallipäällikön ohjastama Suvin Aarre oli vakuuttava voittaja keulapaikalta.”Ei ollut hädän päivää missään vaiheessa”, valmentaja-ohjastaja Antti Ojanperä vakuutti voittajahaastattelussa.Suvitallin kasvattama ja Team Ojanperän omistama Suvin Aarre ansaitsi voitostaan 8000 euroa. Derby-kolmonen kohensi ennätyksensä lukemiin 1.22,7a/1620 metriä.”Pidän tästä. Suvin Aarre on nostanut tasoaan hirveästi.”Ojanperän valmentama Tanno seurasi voittajaa hyvin ja täydensi talliparin.Voimasuhteet ennallaanNelivuotiaiden lämminveristen Derby-revanssissa voittajan nimi oli tuttu. Suuren Suomalaisen Derbyn voittoon elokuussa ravannut Make Cash oli jälleen paras.Urjalalaisen Markku Niemisen valmentama Make Cash torjui kanssakilpailijansa alussa, eikä haastajilla ollut mitään asiaa ohi lopun kirikamppailussa.Jukka Torvisen ohjastama Make Cash palkittiin 5000 eurolla.”Make Cash on niin pieni, että tuntui, että jäädäänkö jättiläisen alle. Takana ravannut Magnitude on niin iso hevonen. Onneksi Make Cash lähti karkuteille lopussa”, Torvinen kertoi hymyssä suin.Onni onnettomuudessaTammadivisioonan startti viivästyi, kun Jokiniemen Hiliman kärryn rengas hajosi juuri ennen lähtöhetkeä. Rengas vaihdettiin, ja vihtiläisen Rickhard Nymanin valmennettava ravasi voittoon.Lämminveristen Tammatähti-lähdössä voittoon karkasi Amanda Evo. Kylmäveristen vastaavan kisan paras oli suuryllättäjä Brenna. Suursuosikki Henkinen taipui kärkipaikalta.Pitkän matkan lähdössä Vermon ratavalmentajan Marinka Salmisen treenaama Gianluca palasi voittokantaan. Ari Moilanen kaasutti Gianlucan keulapaikalle takamatkasta huolimatta.”Meni paremmin kuin osasin suunnitella itsekään”, Moilanen myhäili.King Of Dreamsin ja E.L. Maestron voitot täydensivät Toto75-voittajien listan..Antti Ojanperällä kaksi hevosta Tawaststjernan muistoajossa – "Eiköhän ne lyhyenkin matkan mukavasti mene"