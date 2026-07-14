Tammakriteriumin karsinnat Torvisille, Hambo-voittaja laukkasi itsensä ulos

Toisessa karsinnassa Jukka Torvinen otti Yevida Pointilla muilta luulot pois heti lähtökiihdytyksessä Ja johti maaliin saakka. Mika Forss ajoi Donna Madeleinen johtavan rinnalta kakkosena finaaliin, ja Tiffany Ale kiri kolmannesta ulkoa kolmanneksi. Suosikki Miss White Gold jaksoi nousta hänniltä vain vaivoin kuudenneksi ja finaaliin.Yevida Pointin lähtönopeus tuli monelle yllätyksenä, muttei ohjastajalle."Vain yksi autolähtö oli aikaisemmin ajettu, nopeutta on koitettu säästää syksyyn. Nyt päästiin helpolla keulaan. Ajatus oli jo etukäteen, että jos keulaan päästään, niin siitä ajetaan", Jukka Torvinen jutteli.Roi Iltanen valmentaja Pia Huusarin tallista kertoi jo radan ennakkohaastattelussa, että Yevida Pointilla tähdätään myös syksyn avoimeen Kriteriumiin."Ikäluokan tammakatras on tosi hyvä ja voi olla jopa oriita ja ruunia edellä", Torvinen komppasi.Ensimmäisen karsinnan suosikki, Tammahambon murskavoittaja Shackhills Hazel pilasi pelinsä alkumatkan laukkoihin. Arctic Greetta johti loppusuoralle saakka, mutta joutui laskemaan sitten Hannu-Pekka Korven valmentaman ja Hannu Torvisen ohjastaman Magnolian ohitseen.Tammakriteriumin finaali ajetaan kuninkuusraviperjantaina 31. heinäkuuta..Tammakriteriumin finaalin ratajärjestys1 Magnolia (1)2 Yevida Point (2)3 Arctic Greetta (3)4 Tiffany Ale (5)5 Zacqueline Kemp (6)6 Daisy Ice (9)7 Skyfall Marilie (11)8 Miss White Gold (12)9 Donna Madeleine (4)10 Arctic Gem (7)11 Lady Haya (8)12 Albarossa (10)Suluissa valintajärjestysnumero..Tiffany Ale sairaspaussilta Tammakriteriumin karsintoihin – "Lähtöpaikasta huolimatta sen pitäisi pystyä kärkipäähän"