Yevida Point ja Jukka Torvinen Tammakriteriumin 2026 karsinta
Yevida Point ja Jukka Torvinen saivat kakkosradan finaaliin.Kuva: Maisa Hyttinen
Ravit

Tammakriteriumin karsinnat Torvisille, Hambo-voittaja laukkasi itsensä ulos

Hannu Torvinen voitti Magnolialla, Jukka Torvinen Yevida Pointilla. Shackhills Hazelia ei finaalissa nähdä.
Julkaistu
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Magnolia
Yevida Point
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