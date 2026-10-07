Tangen Ove kuittasi lopussa ohi Häijymiehen.
Tangen Ove kuittasi lopussa ohi Häijymiehen.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Tangen Ove ohitti Häijymiehen – ”Kyllä Vermon voittokin kelpaa”

Vermon keskiviikkoravien kylmäveristen kovimmasta sarjasta muodostui kirikamppailu.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi