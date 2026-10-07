Tangen Ove ohitti Häijymiehen – ”Kyllä Vermon voittokin kelpaa”

Kihniöläisen Heikki Hoffrenin silmäterä Häijymies teki työt toisen radan veturina. Se kamppaili urheasti perille, mutta joutui tyytymään kakkospalkintoon.Ylöjärveläisen Antti Veteläisen taktiikka Tangen Oven kanssa osui napakymppiin. Valjakko seurasi Häijymiestä ja Hoffrenia ja suoritti ohituksen ratkaisumetreillä.Veteläinen kertoi, että Tangen Oven oli tarkoitus kilpailla uudelleen jo tulevana lauantaina Turussa. Toisin kävi.”Tämän piti olla viimeistelyä Pohjoismaiden Mestaruutta varten, muttei saatukaan villiä korttia sinne. Se jäi harmittamaan, mutta kyllä Vermon voittokin kelpaa”, Veteläinen totesi.Vauhtia piisasiAvoimessa Isokenkä-lähdössä iskivät yhteen kovimmat lämminverivoimat.Alkurynnistys oli tulinen. Olli Koivunen ei ehtinyt Fly By Me'n kanssa nopeimpien matkaan. 6-vuotias ruuna sai säästä paukkunsa kirivaiheeseen. Se ravasi maalisuoraa parasta vauhtia ja nappasi kauden viidennen voittonsa vakuuttavaan tyyliin.Turkulaisen Harri Koivusen valmentama Fly By Me teki hienon syystuloksen 1.10,5a/1620 metriä.Sata kasassaOlli Koivunen rikkoi sadan ohjastetun voiton rajan myös vuonna 2026.Koivunen hyppäsi ensimmäistä kertaa Credit Expressin rattaille. Hollolalaisen Christa Packalénin valmennettava kiri voittoon terävästi.”Oli hienontuntuinen hevonen. Leikkisä, mutta kuunteli kuskia”, Koivunen kommentoi.Koivunen on valtakunnallisessa ohjastajaliigassa sijalla kuusi. Kuskipörssiä johtaa ylivoimaisesti Santtu Raitala 312 voitollaan.Kouvolalaisen Jussi Suomisen valmentama Lemmen Välke vastasi ravi-illan yllätyksestä. Juha Utala vastasi 7-vuotiaan tamman ohjastuksesta.Tommi Kylliäinen narutteli kaksi Toto75-voittoa. Hänen voittoisat ajokkinsa olivat Perfecto ja Gianluca.Voittoon Vermon päälähdöissä ylsi myös I'm A Millionaire.