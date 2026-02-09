Pasi Tikkala
Pasi Tikkala valmentaa hevosiaan Orimattilassa.Kuva: Roosa Lindholm
Ravit

Raviennakko: Tanskalaistamma Isola L C ensimmäistä kertaa Suomessa – "Katsotaan missä mennään"

Pasi Tikkalan valmennettava on Euronelkun kakkoskohteen suosikki.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Pasi Tikkala
jokimaan ravit
Isola L C

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi