Raviennakko: Tanskalaistamma Isola L C ensimmäistä kertaa Suomessa – "Katsotaan missä mennään"

Raviviikko käynnistyy maanantaina Lahden Jokimaalla ajettavilla Euronelkku-raveilla. Pääpelin kakkoskohteena ajetaan 2140 metrin ryhmäajo, missä kilpailevat vähintään 6000 ja enintään 18 000 euroa ansainneet lämminveriset. Ykkösradalta matkaan avaa ensimmäistä kertaa Suomessa Pasi Tikkalan treenistä kisaava Isola L C.Isola L C on luotettu lähtönsä suosikiksi, mutta Tikkala ei paukuttele henkseleitään menestysodotuksien suhteen.”Hevonen ei ole vielä valmis. Sen kohdalla asiat ovat muuttuneet paljon tamman tultua Suomeen. Meillä treenaaminen on niin erilaista, ettei hevosen kroppa ole vielä sellainen kuin haluaisin. Ajetaan nyt kilpaa ja katsotaan missä mennään. Startin on tarkoitus antaa lisätietoa hevosesta jatkoon”, Tikkala kuvailee.6-vuotias Isola L C kilpaili jo viimeksi Solvallassa Tikkalan treenilistoilta. Tuolloin tuloksena oli laukka ja seitsemäs sija.”Se oli tuohon aikaan Ruotsissa ja tuli sitten Suomeen. Ihan kivantuntuinen hevonen. Vahvalta se tuntuu jo nyt, ja uskon hevosen pärjäävän tulevaisuudessa”, Tikkala ajattelee.Jokimaalla Isola L C saa ohjastajakseen valtakunnan ajajaliigan kärkinimen Santtu Raitalan. Lähtökiihdytyksessä Tikkala ei usko hevosen pystyvän puolustamaan keulapaikkaa.”Tuosta saa kuitenkin hyvän juoksun ja toivottavasti loppukirissä se pystyy parantelemaan asemiaan. Solvallassa yritimme ajaa pitkälti samoilla varusteilla, millä hevonen kilpaili Tanskassa. Ne eivät kuitenkaan tuntuneet kaikista sopivimmilta. Tällä kertaa balanssiin lisätään vähän painoa aiemmasta”, Tikkala kertoo.