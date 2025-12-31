Tapio Perttusen yllätysisku puri ja kiidätti Jokimaan liigavoittoon

Kotiradan valmentaja Tapio Perttunen ja forssalainen Tapio Mäki-Tulokas olivat valmentajaliigassa tasatuloksessa ennen keskiviikkona ravattuja Lahden Jokimaan kauden päätösraveja.Perttusen menestyspäivä käänsi kisan orimattilalaisen eduksi.Pelkosenniemeltä kotoisin oleva Perttunen nappasi voitot Sundbo Galaxin ja Ms Fieryn rattailla. Hänen toinen voittonsa tuli epänormaalilla tavalla: keulassa ravannut valjakko yllätettiin housut kintuissa, kun Perttunen kaasutti kesken matkan edelle Ms Fieryn kanssa ja vei voiton.”Meillä oli niin eri vauhdit, eikä Jamppa (Jarmo Saarela, keulahevosen ohjastaja) ehtinyt vastata”, Perttunen kertoi tilanteesta lähdön jälkeen.Saarela myönsi virheensä TotoTV:n haastattelussa.”Nukuin”, hän totesi kuvainnollisesti.Perttunen oli paremmalla tuulella.”Hienoahan se on voittaa omalla radalla”, hän myhäili.Valmentajan pieni haave toteutuiJokimaan ohjastajaliigan ylivoimaisesti nimiinsä vienyt Hannu Torvinen aiheutti harmaita hiuksia pelaavalle yleisölle. Torvinen kannusti ajokkinsa Felix S.H:n kovaan kirin, ja keulassa tuulta halkonut suosikki Amanda Evo oli aseeton muiden tavoin.”Matkavauhti oli tasaisen kovaa näihin olosuhteisiin. Felix S.H. hyötyi lyhyestä starttivälistä, ja se on parantanut hokkikengässä kilpaillessaan. Voitto oli pieni haave, muttei se yllättänyt”, valmentaja Aleksi Kytölä kertoi.Felix S.H. menestyi vuonna 2025 hienosti. Jokimaan voitto oli sille jo vuoden seitsemäs.Voitti viimeinVuonna 2025 voitottomille ravureille oli oma lähtönsä. Vihtiläisen Hanna Lepistön valmentama Dundee As otti kauden ensivoittonsa rakettikirillä.”Se on tosi viisas ja kiva hevonen. Se tarhaa meillä keskellä pihaa ja katsoo, ettei kukaan ryttyile”, Lepistö kertoi suojatistaan.Lahden päälähdöissä voittoihin ylsivät myös Barkov Evo, Making Miracles ja Novan Varjolilja sekä Herbie Malibu.