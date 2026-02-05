Raviennakko: Tapio Torppa luottaa hevostensa ohjat Äimärautiolla lainakuskeille – "Ei voittokaan yllättäisi"

Maanantaiksi Ouluun suunnitellut Euronelkku-ravit päädyttiin pakkasen vuoksi siirtämään torstaille, joka on vuoden alusta toiminut kotimaassa viikon ravittomana päivänä. Yksi torstaina Ouluun suuntaavista kilpailijoista on halsualainen Tapio Torppa, jonka tallista pääpelin kolmannessa kohteessa kilpailee kaksi hevosta.”Olisi me menty Ouluun jo maanantaina, mikäli ravit olisi ajettu. Ei siirto meidän kohdalla muuttanut ajatusta starttaamisesta”, Torppa aloittaa.Torppa on tavannut ajaa usein itse valmennettavillaan, mutta Oulussa hän luovuttaa Linnjerkan ja Vertigo Dominantin ohjat Niko Jokelalle ja Ville Koivistolle.”Olen vielä sairauslomalla, kun olkapäähän tuli repeytymä. Muuten varmaan ajaisinkin toisella hevosistani, mutta nyt täytyy vielä pitää taukoa. Reilun viikon päästä ehkä jo palaan Linnjerkan ohjiin Kaustisella”, Torppa kertoo.Kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajossa Linnjerka pääsee matkaan paalun ykkösradalta. Viimeksi tamma sijoittui Oulun Toto75-lähdössä neljänneksi.”En tiedä mikä siinä on kiikastanut, kun hevonen on laukkaillut aika paljon. Mielestäni se on jatkuvasti ollut ihan hyvässä vireessä. Viime startti antoi taas lupauksia, että suunta on totisesti oikea. Kotona se on ollut normaaliin tapaansa kovin virkeä”, valmentaja toteaa.Linnjerka on kilpaillut Torpan valmennuksesta Suomessa kohta kahden vuoden ajan. Vielä kertaakaan hevosella ei ole ajettu keulasta, mutta Oulussa siihen voisi olla mahdollisuus.”En epäile, etteikö keulapaikka sopisi sille siinä missä muutkin juoksupaikat. Niko saa päättää taktiikan. Totokamppailuun hevosta odotan, eikä voittokaan yllättäisi”, Torppa sanoo.60 metrin takamatkalta starttaavan tallikaveri Vertigo Dominantin voitto olisi pelaajille jymy-yllätys. Torpan mukaan ruuna kisaa tulosrivistöään paremmassa iskussa.”Juoksu kun vain onnistui täydellisesti.”Molemmat Torpan valmennettavat kisaavat Oulussa niille tutulla varustuksella..Oulun ravien siirto torstaille sai aikaan päällekkäisyyden Bodenin kanssa