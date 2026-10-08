Tekno Jerven esittäytymässä kesällä 2024 Powerparkissa.
Tekno Jerven esittäytymässä kesällä 2024 Powerparkissa.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Tekno Jerven on PM:n jokerikortti – "Enemmän vahva kuin nopea"

Pohjoismaiden mestaruudessa nähdään kaksi ulkomaista hevosta. Jimmy Jonssonin valmentama Tekno Jerven tulee Ruotsista ja Knut Arne Ödegaardin Åsvinn S.K. Norjasta.
Julkaistu
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Jimmy Jonsson
Tekno Jerven
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