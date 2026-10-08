Tekno Jerven on PM:n jokerikortti – "Enemmän vahva kuin nopea"

Tekno Jerven otti hopeaa vuoden 2024 PM-kisassa, jolloin V.G. Voitto vei mestaruuden. Se oli silloin Fredrik Franssonin valmennuksessa, ja Jorma Kontio ajoi.Tällä kaudella Tekno Jerven on kilpaillut 15 kertaa, voittoja ei ole, mutta kakkosia viisi. Viimeksi Tekno Odinin 10-vuotias poika juoksi Bergsåkerissa, josta tuli kolmossija. Ruotsin mestaruudesta ori nappasi vitossijan elokuun lopulla. Svarte Petter voitti molemmat kisat."Tekno Jerven oli oikein hyvä viimeksi. Ajoin maltillisesti ja jäimme taakse. Mutta se kiri hyvin. Olin myös tyytyväinen vitoseen, joka tuli Ruotsin mestaruudesta elokuun lopulla. Sillä oli huono startti alla Östersundista, ja lähdimme varovaisin odotuksin Ruotsin mestaruuteen, mutta vitossija oli ihan hyvä", Jimmy Jonsson kertoo."Tekno Jervenin paras ominaisuus on varma suorittaminen aina kun se on kunnossa. Se on varmaan enemmän vahva kuin nopea, mutta kaiken kaikkiaan se on oikein hyvä kilpahevonen. Tekno Jerven on tottunut matkamies, joten reissu Suomeen onnistuu hyvin. Saavumme Kapellskärin kautta Turkuun perjantaina.""Lähtörata lauantaina on oikein hyvä. Kakkospaikalta on tarkoitus lähteä reippaasti matkaan ja päästä heti mukaan kärkiporukoihin. Tekno Jerven on näyttänyt nousukuntoa viime starteissa, ja hyvin mielin tulemme Turkuun."Tekno Jerven tekee kolmannen kilpailumatkan Suomeen. Se starttasi 2024 myös Nordic Kingissä Härmässä, jossa tuli nelossija kovan suorituksen päätteeksi."Ajoin Tekno Jervenillä myös Härmässä, mutta siellä se laukkasi alkumatkalla. Lopun se tuli tosi kovaa ja ehti neljänneksi."Tekno Jerven on toiminut myös siitosorina. Siitä on 2021 syntyneitä varsoja 28 ja 2022 tuli 22 varsaa. Siitoskauden se on aina ollut Fredrik Franssonilla."Tekno Jerven oli myös tänä vuonna Franssonin luona siitoskäytössä. Tammoja ei ollut montaa.""Harmi, ettei mukana ole enempää hevosia Norjasta ja Ruotsista. Yleensä niitä on ollut muutama, mutta tänä vuonna kiinnostusta ei ollut."Åsvinn S.K. tuo Norjan lipun PM-kisaan. Knut Arne Ödegaardin Åsajervenin 8-vuotias poika on uusi hevonen PM-tasolla. Se on voitokas menijä, startteja on 60 ja voittoja 23.Tämän vuoden rahakkaimmat suoritukset Åsvinn S.K. on tehnyt Ruotsissa. Åbyssä toukokuun alussa se otti kakkossijan. Tammikuun alussa Åsvinn S.K. voitti Färjestadissa T85-lähdön ja tienasi 150 000 kruunua. Åbyn kilpailun Åsvinn S.K. voitti 2024.Åsvinn S.K:n viimeisin kilpailu on syyskuun alussa Bjerkessä juostu mailin ryhmä. Kleppe Nido paineli keulasta voittoon, Åsvinn S.K. tarjosi hyvän vastuksen ja hävisi vain kymmenyksen. Sitä ennen Åsvinn S.K. voitti Orklassa, jossa se nousi takamatkalta hyvän suorituksen päätteeksi ykköseksi ajalla 23,3/1740 metriä..Pohjoismaiden mestaruus 20261. Vänrikki / Mika Forss2. Tekno Jerven / Jimmy Jonsson3. Wertti / Jani Ruotsalainen4. Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen5. Alarik Huikea / Antti Ojanperä6. Morison / Juha Utala7. Havglimt / Antti Ala-Rantala8. Smedheim Braut / Juha Länsimäki9. Häijymies / Heikki Hoffren10. Soketti / Hannu Torvinen11. Åsvinn S.K. / Knut Arne Ödegaard12. Caijus / Esa Holopainen.PM:n suosikit tulevat Pihtiputaalta – "En ole edes sitä mitenkään erityisesti laitellut"