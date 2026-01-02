Tero Mäenpään tallin ravivuosi käynnistyy voitolla? – "Vastassa on tuttuja hevosia"

Vuoden ensimmäiset ravit kotimaassa ajetaan perjantaina Jyväskylän Killerillä. Toto5-kohteissa avainhevoset tulevat Tero Mäenpään tallista, kun Boikotti ja Meleko Kommee asettuvat kohdelähdöissään lähtöviivalle.Avauskohteessa kilpaileva Boikotti on myös koko T5-kierroksen suurin etukäteissuosikki. Enintään 12 000 euroa ansainneiden kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajoon ruuna starttaa radalta radalta kuusi.”Vain kuuden osallistujan lähtö ja vastassa on tuttuja hevosia. Pitäisi Boikotin pystyä pärjäämään. Viime kauteen olin tyytyväinen, kun ei hevosella ollut meille tullessa rahaa kuin 150 euroa. Nyt voittosumma on reilut 11 000 euroa ja paljon se sai viime kaudella totosijoja”, Mäenpää sanoo.Meleko Kommee sijoittui Boikotin tavoin viime startissaan Kuopiossa kakkoseksi. Neljäntenä kohteena ajettavassa kylmäveristen 2140 metrin tasoitusajossa Meleko Kommee starttaa matkaan 40 metrin takamatkan kakkosradalta.”Lähtöpaikka on ihan hyvä, kun hevonen on varmistunut paljon. Tyytyväinen olin kummankin hevosen viime starttiin. Kerran niitä on vain pidetty tässä välissä valjaissa. On näillä joskus aiemminkin ajettu tiuhaan kilpaa ja se on käynyt kummallekin aivan hyvin”, Mäenpää kertoo.Jämsän radalla tallia pitävällä Mäenpäällä on nyt valmennuksessa reilut kymmenen hevosta. Tulevien kuukausien aikana tallista pitäisi tulla koelähtöön useampi hevonen.Mäenpää itse on ajanut urallaan 585 voittoa, mutta edellinen startti hänellä ohjastajana on keväältä 2023.”Katsotaan ajaisinko tänä vuonna kilpaa. Selkäleikkauksen myötä jalkaan tuli ongelmia, kun toinen nilkka ja varpaat herkesivät toimimasta. Se on nyt tietysti rajoittanut elämää. Treenikärryillä pystyn kyllä istumaan ja autoa ajamaan, mutta hevosia ei toistaiseksi ole kärsinyt paljoa talutella”, Mäenpää sanoo.