Raviennakko: Teuvo Nikulainen tuo Kuopioon kaksi mielenkiintoista taukohevosta varovaisin odotuksin – "Ehjät suoritukset pääasia"

Perjantaina Toto5-kierros ajetaan Kuopion Sorsasalossa viileässä talvisäässä, kun pakkanen painuu noin -18 asteen lukemiin. Päivän pääpelissä Teuvo Nikulaisen tallista nähdään kaksi mielenkiintoista taukohevosta, kun Iosco Du Lys ja Nikulaiselta debytoiva Ehättävä asettuvat lähtöviivalle.Ehättävä kilpailee Toto5:n kolmantena kohteena ajettavassa kylmäveristen 2100 metrin ryhmäajossa, jossa lähtöradat määräytyvät voittosummien mukaan. Pienimmällä voittosummalla se pääsee avaamaan Santtu Raitalan ohjastamana matkaan radalta yksi.”Puolisen vuotta sitten se tuli talliin. Lähdetään katsomaan nyt, että missä mennään. Treeniotteista en ole vielä täysin vakuuttunut. Laitetaan Santtu sen kyytiin ja odotetaan, millaisia kommentteja hevosesta startin jälkeen saamme”, Nikulainen aloittaa.44 kertaa kilpailleen nyt 9-vuotiaan Ehättävän laukkaprosentti koko uralta on peräti 73. Kotona hevonen ei Nikulaisen mukaan tunnu yhtä laukkaherkältä, kuin tulosrivistä voisi päätellä.”Vähän turhan innokas se voi lähtötilanteessa olla, mutta jospa olisimme keksineet tuohon jotain. Ihan hyviä vauhteja hevonen osaa ottaa. Ravilla se kai voisi vähän pärjätä, mutta en uskalla luvata mitään”, hän pyörittelee.Nikulaisen tallista läpi Suomen-uransa kilpailleen Iosco Du Lysin edellinen startti on toukokuulta Vermosta. Sen jälkeen jalkavaivat ovat pitäneet ruunaa poissa radoilta. Kuopiossa se starttaa Raitalan ohjastamana 2100 metrin ryhmäajoon yhden sisäpuolen kilpakumppanin poisjäännin myötä radalta viisi.”Hyvää starttia haetaan vain kroppaan, ja mietitään sitten jatkoa. Hevosen ura on ollut katkonainen, mutta terveenä pysyessään uskoisin sen pärjäävän vielä pitkän aikaa. Kummankin hevosistani kohdalla ehjät suoritukset olisivat pääasia”, Nikulainen summaa.Ehättävä ja Iosco Du Lys kilpailevat Nikulaisen mukaan Kuopiossa ilman varustevirityksiä.”Hyvin perusvermeillä mennään molempien kanssa. Iosco Du Lysille tulee jenkkityyliset Yankee-kärryt”, hän päättää.