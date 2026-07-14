Riina Korhonen on myös Tiffany Alen osaomistaja.
Riina Korhonen on myös Tiffany Alen osaomistaja.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Tiffany Ale sairaspaussilta Tammakriteriumin karsintoihin – "Lähtöpaikasta huolimatta sen pitäisi pystyä kärkipäähän"

Tiistaina Teivossa ravataan 3-vuotiaiden lämminveristen Tammakriteriumin karsinnat.
Julkaistu
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Tammakriterium
Riina Korhonen
Tiffany Ale
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