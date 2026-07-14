Tiffany Ale sairaspaussilta Tammakriteriumin karsintoihin – "Lähtöpaikasta huolimatta sen pitäisi pystyä kärkipäähän"

Kahdesta karsintalähdöstä kuusi parasta selvittää tiensä 31. heinäkuuta kuninkuusravi-perjantaina ajettavaan finaaliin.Toisessa karsinnassa menestystä kasiradalta hamuaa uransa lupaavasti avannut Tiffany Ale. Tamma sijoittui viimeksi Jyväskylässä ajetussa Kasvattajakruunu-lähdössä keulasta kolmanneksi.”Se palautui tuolloin huonosti ja Hannunkin (Torvinen) mielestä hevosesta puuttui jotain. Tähystyksessä siitä löytyi hiukan sanomista ja hevosta on hoidettu tätä kilpailua varten. Ainakin viimeistelyjen perusteella kaiken taas pitäisi olla kunnossa”, valmentaja Riina Korhonen kertoo.Korhonen sanoo Tiffany Alen kohdalla olevansa tyytyväinen sijoitukseen kolmen parhaan joukossa.”Lähtöpaikasta huolimatta sen pitäisi pystyä kärkipäähän. Mitään varustemuutoksia emme tee aiemmasta, korvat pysyvät kiinni ja kengät jaloissa. Hevonen on ihan hyvä avaaja, mutta Hannu tietysti ohjastajana päättää taktiikan”, Korhonen toteaa.Tiffany Alen kanssa samanssa karsinnassa kilpailevat kisan etukäteissuosikkeihin kuuluva Miss White Gold. Ensimmäisessä karsinnassa yhteen iskevät Magnolia, Arctic Greetta ja Shackhills Hazel.Tammakriterium-finaalin lähtöradat valitaan Teivossa 8. lähdön voittajaseremonioiden jälkeen..Tammakriteriumin karsintoihin vain 17 hevosta – "Ikäluokkalähdöissä kärjen koostumus vaikuttaa tosi paljon ilmoittautumishalukkuuteen"