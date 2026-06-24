Steady and Quick toi Tommi Kylliäiselle viidennen ykköstilan.
Steady and Quick toi Tommi Kylliäiselle viidennen ykköstilan.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Tommi Kylliäinen hirmuvedossa Vermon karsintaillassa – narutteli viisi voittoa

Tammacupin karsinnat värittivät Vermon keskiviikkoista ravi-iltaa. Illan ykkösnimestä ei ollut epäselvyyttä.
Julkaistu
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