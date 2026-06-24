Tommi Kylliäinen hirmuvedossa Vermon karsintaillassa – narutteli viisi voittoa

Kotiradan Henry M Bollströmin treenaama Lili Darling esitti omassa Tammacup-karsinnassaan ylivertaisen loppukirin. Tommi Kylliäinen ohjasti voittajaa.Kylliäisen ajolinjat osuivat nappiin myös toisessa karsinnassa, kun hän narutteli Margarita Fridon yllätysvoittoon.Hopeadivarissa oranssinuttu oli jälleen voittovuorossa. Kylliäisen ohjastama Double Strike teki huippusuorituksen voittaessaan toiselta radalta ilman vetoapua.Kylliäinen ajoi voitot myös Zeussin ja Steady And Quickin rattailla.”Aina voittaminen hyvältä tuntuu”, hollolalainen myhäili neljännen voittonsa jälkeen.Kultasormelle tuplaPekka Korpi ohjasti kaksi valmennettavaansa Tammacupin karsintavoittoon. Korven treenaama Smoked Orange oli etevin keulajuoksulla. ”Kultasormi” antoi nelivuotiaan pistellä reipasta vauhtia koko 2120 metrin ajan.”Smoked Orange pärjää parhaiten, kun antaa vaan polkea reipasta. Se on tasavauhtinen, mutta jaksaa mennä”, Korpi perusteli voittajaseremonioissa.Smoked Orange joutuu finaalissa liikkeelle 20 metrin takamatkalta. Ohjastaja-valmentaja ei näe asiaa ratkaisevana tekijänä.”Tamma on aika vahva. Odotan, että jos se tällaisena pysyy, pitäisi sen pärjätä vähän.”Myös Korven toinen karsintavoittaja Go Gaga iskee finaalissa matkaan takamatkalta. Myös se hoiteli karsintansa vetojuhdan paikalta.”Välillä mentiin aika rauhassa, mutta loppua sitäkin kovempaa”, Korpi huomautti.Tammacupin viimeisessä karsintakoitoksessa Ruby On Stage kiri terävästi ja otti jo kuudennen voittonsa putkeen.Tammacupin loppukilpailu ravataan Vermossa 8. päivä heinäkuuta. Lähdön voittaja palkitaan 8000 eurolla.Junioritähti-lähdössä suurimmalla lähtönumerolla liikkeelle ampaissut valjakko Solvato Jr/Tino Keväänranta ohitti kaikki vastustajansa. Kärkivaljakoiden ylikovaan matkavauhtiin sortuminen silotti voittajan tietä.Nokialainen Keväänranta varmisti samalla Junioritähden runkosarjan voiton. Finaali kilpaillaan Vermossa 22.7.