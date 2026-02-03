Tommi Kylliäinen tekee paluuta.
Tommi Kylliäinen ohjasti viime kaudella 106 täysosumaa.Arkistokuva: Anu Leppänen
Raviennakko: Tommi Kylliäinen palaa Jokimaalla ajotehtäviin – "Voittamattomassa kunnossa"

Kylliäisellä on alkaneelle vuodelle ohjastajana kaksi päätavoitetta.
