Raviennakko: Tommi Kylliäinen palaa Jokimaalla ajotehtäviin – "Voittamattomassa kunnossa"

Maanantaisten Oulun ravien siirryttyä torstaille Suomen raviviikko käynnistyy vasta tiistaina Lahden Jokimaalta. Siellä paluun ajotehtäviin sairausloman jälkeen tekee hollolalainen Tommi Kylliäinen, joka on pitänyt ohjastamisesta taukoa marraskuun alussa Lappeen varikolla sattuneen haaverin vuoksi."Peukalon ensimmäinen nivel meni säpäleiksi. Nyt siinä ei tunnu enää kipua. Olen ihan voittamattomassa kunnossa", Kylliäinen hymähtää.Kolme kuukautta kestäneen tauon aikana Kylliäinen kertoo pitäneensä huolta yleiskunnostaan. Ajan hän kuvailee sujuneen leppoisasti."Alkuun vähän kävelin, ja kun pultit saatiin peukalosta luutumisen myötä pois, olen taas päässyt hiihtämään", hän kertoo.Illan raveissa Kylliäisellä on viisi lainaohjastettavaa, joista kolme kilpailee pääpelin Toto5:n kohdelähdöissä. Pelaajat ovat luottaneet näistä isoimmat menestystoiveet avauskohteessa kilpailevalle Callela Ikarokselle.Joni-Petteri Irrin valmennettava starttaa lämminveristen avoimeen 2140 metrin ryhmäajoon radalta seitsemän. Viimeksi Teivossa seitsemännen sijan taakse kätkeytyy keulahevosen kantaan juuttuminen täysissä voimissa."Kaikki illan ajokkini ovat lähtöihinsä ihan pystyviä hevosia, mutta huonoja lähtöpaikkoja tahtoi olla jokaisella. Täytyy toivoa tuureja juoksunkulkuihin", Kylliäinen ajattelee.Paluuviikollaan Kylliäinen ohjastaa Jokimaan ravien lisäksi keskiviikkona Teivossa kolmea hevosta, ja lauantaina Vermossa hänellä on kahdeksan lainaohjastettavaa. Ajokkien määrä heti sairausloman jälkeen oli Kylliäiselle positiivinen yllätys."Ilahduttaa ihan mielettömän paljon, kuinka paljon ohjastettavia heti sain. Hieno asia", hän kiittelee.Kahtena viime kautena Kylliäinen on ohjastajana pystynyt yli sadan voiton kausiin. Tälle kaudelle hänellä on kaksi päätavoitetta."Pientä menestystä, ja ennen kaikkea toivon pysyväni terveenä. Voittojen määrä on monesta muustakin asiasta kiinni kuin vain minusta itsestäni", Kylliäinen toteaa.