Tuuskanen tsemppasi voittoon Vermossa –"Hannun toive oli..."

Kouvolalaisen Kimmo Niemelän silmäterä Tuuskanen esitti kylmäveristen ykkössarjassa parastaan.Hannu Torvisen ajama Tuuskanen sai kanuunastartin ja eteni takamatkasta huolimatta keulaan jo kiihdytyssuoralla. 12-vuotias sai kirilenkillä kovaa haastetta Havglimtiltä, mutta vastasi maaliin saakka.”Hannun toive oli, että näin pitää ajaa. Se oli ihan oikein, sillä jos Tuuskanen jää takajoukkoihin, sitten tulee masennus, eikä se yritä”, Niemelä kehui ohjastajaa voittajahaastattelussa.Kaisa ja Ari Tuurin kasvattama Tuuskanen on menestynyt parhaiten talvikaudella jo vuosien ajan.”Onko muutettava pohjoiseen päin, kun kevät tulee”, valmentaja-omistaja virnuili.Voittoputkelle jatkoaPitkään Vermossa ratatallia pitänyt, mutta nykyään Mikkelin seudulla vaikuttava Pertti Puikkonen tuuletti täysosumaa.Maamme pääradalla voittaminen on elävälle ravilegendalle hyvin tuttua puuhaa, sillä hän on voittanut Vermossa vähintään kerran kaudessa jo vuodesta 1978 asti.”Ollut kiva ajaa kilpaa näin kauan, ja taas me ollaan täällä”, Puikkonen paukutteli henkseleitään voittajaseremonioissa.Puikkosen ykköstila irtosi hänen valmentamansa Villiniitin kanssa. 6-vuotias suomenhevoslahjakkuus voitti lähtönsä näytöstyyliin.”Villiniitti on kuntoutunut hyvin, kun vetänyt perässään isoa rengasta ja rekeä. Tässä sen tulos nyt on.”Väkevä debyyttiQuentin Ale teki ensiesiintymisensä Tapio Perttusen valmennuksesta. Orimattilassa oli tehty oikeita asioita, sillä ruuna oli heti voittovireessä. Perttusen ajokki kiri voittoon terävästi.”Meillä on nopeat ajopaikat, joten jarrukärryvetoja ajetaan pääasiassa. Heti näin, että Quentin Ale on vahva. Jos sen ravi pysyy koossa, on hevosella hyvä tulevaisuus”, valmentaja-ohjastaja ennusti.Voimaliigan voittoon ravasi Sands Gangster. Tammadivisioonassa ykköspalkinnon vei Xanthia Kemp.Vermon päälähdöissä juhlivat myös Hall Of Hearts, Jack Of All Trades ja The Lost Battalion.