Vänrikki komensi dramaattisessa Kirppu-ajossa – ”Meidän onni”

Aikatasoituksena 2600 metrin matkalla ravatun Kirppu-ajon ratkaisumetreillä sattui ja tapahtui. Kohti voittoa porskuttanut Caru kompastui laukalle maalisuoralle ja ykköstila vaihtui hylkäykseen.Tuukka Variksen ohjastama Vänrikki vei voiton.”Luulen, ettei oltaisi päästy Carun ravatessa sen ohi, mutta sen laukka oli meidän onni”, Varis myönsi voittajahaastattelussa.Vänrikki ansaitsi voitostaan 10 000 euroaAntti Ojanperän kaksoisvoitto varmistui, kun tallipäällikkö narutteli Alarik Huikean toiseksi.Carun ohjastaja Henri Bollström valotti TotoTV:ssä oriin laukan syytä.”Suoralla oli ongelmia: hevonen puski tosi paljon ulospäin. Se löi jalat yhteen ja levisi. Caru ei ollut täysin ajettavissa, voimia oli.”Kolme kertaa KoivistoNuorten sarjassa kokkolalaisen Petri Klemolan valmentama Anyway Leader kantoi suursuosikin paineet. Ville Koiviston ajokki ei ollut yllätettävissä kärkipaikalta.”Iso riski hevonen, josta tulee hyvä”, Koivisto kuvaili 4-vuotiasta tammaa.Koiviston ja Klemolan yhteistyö kantoi hedelmää myös, kun Xenon Leader hallitsi lähtöään maaliin saakka.Pitkän matkan kisan voimamieheksi osoittautui kuusamolaisen Tino Flinkin valmentama Camaro Hall. Hattutempun narutellut seinäjokinen Ville Koivisto nähtiin 5-vuotiaan ruunan rattailla.Marlon Boko kovin lämminverinenKultadivisioonassa torniolaisen Ari Aatsingin treenaama Marlon Boko onnistui voiton arvoisesti. Niko Jokela kaasutti ajokkinsa ulkoradalta keulaan saakka, josta ruuna hallitsi vakuuttavaan tyyliin.”Tietyt hevoset olivat sellaisia, joilta arvelin keulan olevan tarjolla. Keulaan kun pääsin, olin tosi varma voitosta”, Jokela vakuutti lähdön jälkeen.Pohjola Monté Cup & Equinetex Riders -finaalin voiton vei raviratsastuksessa tappioton Ricky Ale. Montén ohjastajaliigan kärkinimi Elina Pakkanen ratsasti voittajaa.Lyhyen matkan kylmäverikoitoksessa oululaisen Antti Harjun suojatti Pyrypolun Tande esitti voittoisan loppuriuhtaisun.Seiskavitonen päättyi Kari Alapekkalan ohjastaman Lupin Sisun voittoon. Suursuosikki Hopeful Step tuli maalin kolmantena, mutta koki hylkäyksen 'murtautumisesta'.