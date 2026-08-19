Vänrikki ja Tuukka Varis.
Vänrikki ja Tuukka Varis.Kuva: Teemu Kangas
Ravit

Vänrikki komensi dramaattisessa Kirppu-ajossa – ”Meidän onni”

Kirppu-ajo ratkesi dramaattisesti keskiviikkona Rovaniemellä. Antti Ojanperän menestystalliin napsahti kaksoisvoitto.
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Vänrikki
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