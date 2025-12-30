Vastustajien poisjäännit nostivat You To Classin voittosaumaa Teivossa – "Olen ihan hyvillä ajatuksilla"

Teivo päättää ravikautensa tiistaina ajettaviin Toto5-raveihin. Pääpelin neljännessä kohteessa suosikkina matkaan avaa Matias Salon valmentama You To Class, jonka viimeisin startti Jyväskylässä päättyi voittoon kärkipaikalta.Teivossa You To Class pääsee kiihdyttämään 2100 metrin ryhmäajossa nelosradalta, kun kaksi kilpakumppania jäi pois sen sisäpuolelta.”Lähtö kutistui pieneksi ja samalla lähtöpaikka parani. Olen ihan hyvillä ajatuksilla, kun alla on vielä hyvä startti”, Salo ilmoittaa.You To Class on voittanut kuluneen kauden aikana neljästi ja voitoista kolme on tullut kärkipaikalta. Moni odottaa Tuukka Variksen ohjastaman You To Classin etenevän Teivossakin keulaan hallinnoimaan tapahtumia.”Selkeintä varmasti olisi lähteä lujaa matkaan ja pyrkiä pääsemään johtopaikalle. Hevonen on nyt löytänyt hyvän vireen, joten eiköhän me jatketa sillä starttailemista talven aikana”, Salo suunnittelee.Teivon ravireissu on samalla Salon tallille vuoden viimeinen. Kuluneen kauden aikana iittiläistreenarin hevoset ovat juosseet 164 starttia, joista 37 on päättynyt voittoon. Palkintorahoja hevoset ovat keränneet lähes 195 000 euroa.”Asiallinen kausi. Varsinaisia tähtionnistumisia ei tänä vuonna tullut, mutta hevoset ovat suorittaneet leveällä rintamalla ihan mukavasti”, Salo summaa.Teivossa ennen kauden päätösraveja Santtu Raitala johtaa radan ajajaliigaa 32 ajetulla voitolla. Ero toisena olevaan Hannu Torviseen on vain kaksi voittoa. Raitala ei tiistaina Teivossa ohjasta, mutta Torvisella on ajokki ravien kaikissa kymmenessä lähdössä.Valmentajaliigassa kärkipaikkaa pitää Joni-Petteri Irri 12 voitolla. Toisena on Markku Nieminen 11 voitolla ja kolmantena Harri Koivunen 10 voitolla.Niemisellä kauden päätösraveissa hevosia on startissa vain yksi, kun taas Irrin tallista viivalla nähdään kolme ja Koivuselta peräti viisi hevosta.