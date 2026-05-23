V.G. Voitto pääsi helpolla, Reason To Rock porhalsi Suomen ennätyksen

Kahtena edellisvuonna kuninkuuden vienyt V.G. Voitto jatkoi Kuopiossa marssia kohti kolmatta peräkkäistä kuninkuutta. Se eteni kovimman kiihdytyksen jälkeen keulapaikalle, ja sen jälkeen tilanne oli täysin Ari Moilasen ajokin hallussa. "V.G. Voitto lähti nätisti liikkeelle, mutta meinasi lähteä ryntäämään, kun hevosia tuli ympärille. Aika varmasti se lopulta tilanteen selvitti. Jos ori pysyisi samalla tasolla kuin viime vuonna, niin se olisi hyvä. Ja siltä tällä hetkellä näyttää", Moilanen kiitteli.Toto75-kierros alkoi räväkästi, kun Hannu-Pekka Korven valmentama ja Santtu Raitalan ohjastama Reason To Rock kaasutti keulasta kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien täyden matkan voltin Suomen ennätyksen 13,4..Kuningatarkisan suosikiksi on tuoreimpien näyttöjen perusteella nousemassa harrastajavalmentajan 15-vuotias tamma Annan. Jarmo Saarelan ohjastamalla Annanilla oli ennen lauantaita jo 176 starttia, mutta se tuntuu kilpailevan elämänsä kunnossa. Annan kiihdytti keulaan, josta se piti ykkösenä.Santtu Raitalan ohjastama Goodwin Zet oli keulasta omaa luokkaansa. Antti Ojanperän valmennustalliin tuli toinenkin voitto, kun Wish Will Win kiri ykköseksi. Timo Mäkäräisen valmentama Tuhti-Lotta taisteli kärkipaikalta oman lähtönsä parhaaksi. Kierroksen suurin yllättäjä Fenice Degli Dei toi valmentaja Tuomo Holmalle hänen ensimmäisen Toto75-voittonsa..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 2 Reason To Rock, 25,7 %, 0,37 €Toto75-2: 1 Tuhti-Lotta, 8,37 %, 4,02 €Toto75-3: 4 Goodwin Zet, 80,56 %, 5,91 €Toto75-4: 4 Annan, 31,31 %, 14,59 €Toto75-5: 5 Fenice Degli Dei, 3,78 %, 159,06 €Toto75-6: 2 V.G. Voitto, 6,71 %, 198,07 €Toto75-7: 2 Wish Will Win, 43,88 %, 233,40 €7 oikein: 233,40 €6 oikein: 2,46 €5 oikein: -Vaihto 178 811 euroa.Kuopio Stakesin sankari Piccolo Cocktail tikitti hirmukirin – "Ei se alkuun ollut suurkilpailuvoittajan näköinen"