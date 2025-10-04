V.G. Voitto murskasi norjalaisten unelmat – "Käytiin välillä ottamassa selästä vähän uutta vauhtia"

Ari Moilanen kaasutti kaksinkertaisella ravikuninkaalla norjalaisvieras Stumne Fyrin rinnalle, jonka rattailla Ole Johan Östre ei ollut valmis luopumaan keulapaikasta.Matkaa tehtiin lähes koko matkan rinnakkain kaasu pohjassa, ja V.G. Voitolla oli koko ajan homma hallussa. Seppo Suurosen valmentama superori jyräsi vakuuttavasti ykköseksi. Toinen norjalaisvieras, Grislefaksen G.L., puristi Santtu Raitalan ohjastamana tuntumaan kakkoseksi. Se ei ehtinyt heittämään todellista uhkaa V.G. Voitolle.Ari Moilanen pääsi jälleen kehumaan V.G. Voittoa. Grönfors Training Oy:n omistama ori teki täydellä matkalla hurjan kilometriajan 21,0."Tiesin, että Ole Johan Östre haluaa ajaa keulasta. Hänelle jäi hampaankoloon viime vuoden PM-kisasta. Käytiin välillä ottamassa selästä vähän uutta vauhtia. Lähdettiin sitten uudestaan painostamaan. Aika helposti johtopaikka loppukaarteessa. On tällä hevosella hyvä näkö, kun se lähti uudellekin uhkaajalle vielä vastaamaan. Tuntui, ettei Grislefaksen G.L. enää meistä ohi tule. Kova juoksu, mutta kyllä ori aika helposti tuli maaliin saakka", Moilanen kommentoi..Carun ja Paavolan Hurmoksen kaksintaistelua Turussa odotettiin vesi kielellä. L. Fabritius Memorial tarjosikin hienon näytelmän, jonka parhaaksi osoittautui Paavolan Hurmos. Se eteni vauhdilla Carun ohitse kärkeen 1400 metriä ennen maalia, eikä paikastaan enää luopunut.Hevosen ohjastaja ja valmentaja Jani Ruotsalainen huomasi, ettei kovin vastustaja ollut parhaimmillaan."Ajattelin, että ajan palalla eteenpäin. Jos olisi päästy Carun perään, niin sekin olisi käynyt, mutta päästiin sitten keulaan saakka. Sivusta katsottuna Carun ravi ei stemmannut niin hyvin kuin parhaimmillaan, ja juoksi meni tällä kertaa näin", Ruotsalainen selvitti..Paavolan Hurmos olisi ollut kova sana myös Pohjoismaiden mestaruudessa. "Hevonen on nuori, joten toivon mukaan sillä on montakin PM-lähtöä edessä. Nyt ajettiin viimeisen kerran omia vastaan, kun se oli mahdollista", Ruotsalainen päätti.Caru oli mainio kakkonen varsinkin siihen nähden, että ulospäin sen meno oli epävarmaa."Carulta nähtiin ok-esitys, mutta ei hevonen ollut parhaimmillaan. Kurvit olivat vaikeat, vaikka normaalisti se menee ne hyvin. Laukka oli monta kertaa lähellä", ohjastaja Henri Bollström kommentoi. Jani Ruotsalainen nappasi myös toinen voiton, sillä avoimen tammalähdön sankariksi jyräsi hänen ohjastama Annan. Kahden voiton kerhoon nousi myös Elina Leinonen, jonka ohjastamat True Colors ja Estelle Travian olivat vakuuttavia keulapaikalta. Lämminveristen L. Fabritius Memorialissa nähtiin yksi päivän tähdistä. Hanna Lepistön tallista aloittanut Sofia Evo avasi heittämällä keulaan, ja päätöspuolikkaalla se pakeni upealla tyylillä kauas muilta. Santtu Raitala sai keskittyä tuulettamaan kyydissä. Huippuesitys saatiin vielä maratonillekin, kun Raitala kaasutteli Double Striken kanssa johtavan rinnalta ylivoimaisen voiton..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 5 True Colors, 5,09 %, 3,86 €Toto75-2: 6 Paavolan Hurmos, 46,4 %, 7,29 €Toto75-3: 3 Estelle Travian, 27,69 %, 21,72 €Toto75-4: 8 Annan, 26,61 %, 40,99 €Toto75-5: 5 Sofia Evo, 13,92 %, 121,25 €Toto75-6: 6 Double Strike, 24,96 %, 244,38 €Toto75-7: 8 V.G. Voitto, 73,02 %, 248,02 €7 oikein: 248,02 €6 oikein: 4,64 €5 oikein: -Vaihto: 193 030 €