Viiamari kirkasti kakkossijansa Jyväskylässä – ”Olen ihan shokissa”

Tammasarjassa Henri Bollströmin ohjastama Elliitta vaikutti hallitsevan kisan tapahtumia keulasta. Sitten iskivät Viiamari ja ohjastaja Jani Ripatti. Valjakko kiri ylivertaista vauhtia ja ehti vielä voittoon.”Tamma ei selissä tuntunut hyvälle käteen. Tiesin, että kun sen kääntää vapaalle radalle, tulee ihan uusi vaihde. Halusinkin ajaa tällaisen reissun, että loppusuora tullaan täyttä vauhtia”, Ripatti puhui voittajahaastattelussa.Riija Hasanen valmentaa kolmessa viime lähdössään toiseksi sijoittunutta Viiamaria. Mikkeliläinen harrastajavalmentaja oli lähdön jälkeen tunteikkaana.”Olen ihan shokissa. Tämä oli kolmas kerta, kun 75-raveissa on hevoseni mukana. Edellisillä kerroilla oli jääty niukasti toiseksi, ja nyt tuli ykkössija.”Salolle tuplaIittiläisen Matias Salon tallin You To Class esiintyi märissä olosuhteissa edukseen.Jukka Torvisen ajama You To Class täräytti keulapaikalle, mutta sai yllättävää prässiä avauslenkin aikana. Torvinen ehti olla hetken allapäin. Suotta, sillä You To Class tsemppasi urheasti ja piti voittoon.”Kävi mielessä, että hävisimme lähdön. Ulkoa tuli hevonen hyvin. You To Class piti vauhtinsa ja jaksoi tsempata voittoon. Se on hyvän hevosen merkki.”Salon joukkueen iltapuhde sujui erinomaisesti muutenkin, kun tallin väreistä debytoinut Popeye Tooma ehti voittoon laukasta huolimatta.”Koko ajan on ollut tosi vahva luotto, että eiköhän tällä pärjää heti, kun alkaa kilpailla. Popeye Tooma on kova hevonen mielestäni”, Salo myhäili.Jukka Torvinen oli illan kuskinimi, sillä You To Classin ja Popeye Tooman voittojen lisäksi narutteli hän ykköstilan Full Patchin rattailla.Kohti divisioonia -lähdössä tärähti jymy-yllätys, kun muuramelainen Hemmi Florin kaasutti voittoon valmentamansa Vaukshalin kanssa.Voitot Killerin päälähdöissä nappasivat myös Upseeri ja Maleficent River.