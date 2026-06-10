Poikkeus otti ensimmäisen voittonsa tälle kaudelle.
Poikkeus otti ensimmäisen voittonsa tälle kaudelle.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Ville Korjuksen suojatit puhkesivat voittoiskuun – Vermossa juhlittiin Poikkeusta

Ville Korjuksen valmentama Poikkeus nappasi kauden avausvoittonsa keskiviikkona Vermossa.
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