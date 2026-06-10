Ville Korjuksen suojatit puhkesivat voittoiskuun – Vermossa juhlittiin Poikkeusta

Nousijadivisioonakarsinnassa Ville Korjus ei jättänyt Poikkeuksen rattailla sattumalle sijaa. Kaksikko kaasutti vetotöihin, josta hallitsi kisaa maaliin saakka vakuuttavasti.”Parempi oli kuin ajattelinkaan”, Korjus myhäili voittajahaastattelun kärkeen.Poikkeuksen kausi oli sujunut mollivoittoisesti ennen Vermon lähtöä. Harrastajavalmentajan mukaan Poikkeusta oli treenattu nyt tiukemmin.”Poikkeus on kova poika syömään. Se on lahjakas hevonen, mutta laiskanoloinen. Ehkä olen tottunut vaan niin hemmetin vireisiin hevosiin”, Korjus viittasi takavuosien menestyshevoseensa Välähdykseen, jonka poika Poikkeus on.Ykköstila oli kotkalaiselle Korjukselle toinen kolmen päivän sisään, sillä maanantaina Lappeenrannassa hänen toinen kilpahevosensa Pyrkimys voitti.SM-tittelijahtiin entistä ehompanaMontén SM-karsinnassa matkavauhti oli avauskierroksen osalta poikkeuksellisen verkkaista.Jenni Kaija sai Katapult Avengerin selässä hölkkätahdista tarpeekseen ja päästi ajokkinsa vauhtivarat valloilleen. Kaksikko paiskasi hetkessä keulaan ja piti vastustajansa kurissa perille asti.Katapult Avenger sijoittui viime vuonna montén SM-lähdössä neljänneksi. Kaija odottaa heinäkuussa Mikkelissä ravattavaa lähtöä revanssimielellä.”Viime vuodesta jäi todella paljon nälkää. Katapult Avengerista on tullut sitkeämpi. Viime vuonna se päästi kaverin herkästi ohi, mutta nyt se vastaa”, 200. voittonsa ohjastanut Kaija kehui.Junioritähti-lähdössä nokialainen Tino Keväänranta ohjasti tamma Daisy Gardenia. Valjakko poimi keulapaikan itselleen ja irtosi voittoon vakuuttavasti.Hopeadivarissa lempääläläisen Hannu isotalon silmäterä Soketti jyräsi voittoon näyttävästi.Pronssidivarissa voittoon väänsi Tapio Perttusen tallin Stoneisle Vertigo, nousijadivarin paras oli Juho Ihamuotilan valmentama Nothing But Beat.Kohti Tammacupia -lähdön sankaritar oli Pekka Korven suojatti Go Gaga.