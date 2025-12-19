Ravit Bodenissa
Ville Pohjola on ajanut kuluneella kaudella 78 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Ville Pohjolalla perjantaina mahdollisuus voittaa Oulun ajajaliiga ensimmäistä kertaa – "Ihan mieluisa juttu"

Oulun ravikausi päättyy perjantaina ajettaviin Toto5-raveihin.
Julkaistu
Ville Pohjola
Oulun ravit

