Ville Pohjolalla perjantaina mahdollisuus voittaa Oulun ajajaliiga ensimmäistä kertaa – "Ihan mieluisa juttu"

Kahdeksan lähdön mittaisten ravien avainohjastajiin lukeutuu Ville Pohjola, joka kamppailee Santtu Raitalan kanssa Äimäraution ajajaliigan voitosta. Ennen kauden päätöstä Pohjolalla ja Raitalalla on kummallakin 26 ykkössijaa, mutta tässä kohtaa ajajaliigan voitto on menossa Raitalalle, sillä pihtiputaalaisohjastajalla on enemmän kakkossijoja. Perjantaina Pohjolalla on Oulussa kuusi ajokkia. Raitala ei ohjasta raveissa lainkaan.”Oulussa ensiksi oli Mauri (Jaara) pitkään vallankahvassa ja nyt viime vuosina Santtu on ollut täysin suvereeni. Nyt tänä vuonna radan ajajaliigassa on kuitenkin vähän kamppailua voitosta. Olisi liigavoitto tietysti ihan mieluisa juttu. Oulu on kuitenkin rata, joka ajaa paljon ravipäiviä”, Pohjola toteaa.Toto5-kohteissa Pohjolan luotetuin ajokki on toisessa kohteessa tauolta palaava Kotirannan Veikko. Satu Haaraojan valmentama ruuna kilpaili edellisen kerran lokakuun puolivälissä Ylivieskassa. Oulussa se tavoittelee menestystä suursuosikkina 40 metrin takamatkalta.”Sen meno oli jo syksyllä varmempaa kuin uran avauskilpailuissa. En ole valmentajan kanssa jutellut, mutta hevosen tullessa lähtöviivalle kaiken kuvittelisi olevan kunnossa”, Pohjola sanoo.Muita enemmän peliä kerääviä Pohjolan T5-ajokkeja ovat avauskohteessa kasikaistalta kiihdyttävä Callela Evelyn sekä neljännen kohteen Francis Coccola.”Callela Evelynin viime laukka harmitti. Hevonen tuli lähtöön vähän varovaisilla kommenteilla ja oli tekemässä hyvää juoksua, mutta laukka tuli loppusuoralla. Kamppailimme kakkossijasta tuolloin. Annan hevoselle startista kuitenkin positiivisen arvosanan. Juoksunkulku riippuu paljon siitä mitä Boulder Selene tekee sisäpuolella”, Pohjola näkee.”Francis Coccolan suoritustaso on pikkuisen ailahdellut. Hyvänä päivänä se olisi illan lähtöön ihan riittävä hevonen. En osaa sanoa kuinka juoksupaikat jaetaan, mutta eiköhän me lähellä kärkeä päästä juoksemaan”, Pohjola jatkaa.Vastaavasti kolmannen kohteen Voice Of Reason ja päätöskohteen Meleko Viksu kuuluisivat lähtöjensä yllättäjäosastoon. Näistä jälkimmäinen aloittaa Oulussa Satu Haaraojan valmennuksesta.”Voice Of Reason on tulosrivistöään paremmassa kunnossa. Viimeksi kaikki meni pieleen ja hevonen tuli pullaamalla maaliin. Lähtöpaikka tietysti on nyt turhan ulkona", Pohjola päättää.